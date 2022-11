Ricollocamenti, Ong e missione in Africa: la ricetta italiana sui migranti

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, lo afferma chiaramente nella conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. " Abbiamo discusso dell'immigrazione, ovviamente. Non era un punto specifico dell'agenda, ma ne abbiamo dovuto parlare ", ha detto Borrell, " ma oggi non c'è stato nulla di concreto ".

L'Europa, dunque, almeno per il momento non prende una posizione netta. Il segnale che arriva da Bruxelles è che non c'è alcuna condanna nei confronti dell'Italia (come auspicato dal fronte più vicino a Emmanuel Macron) né una presa di posizione contro la Francia. Per adesso dall'Europa c'è la volontà di discutere del tema in modo più complesso, articolando un discorso che riguarderà diversi punti in agenda sul nodo immigrazione e riguardo il difficile equilibrio tra accoglienza, solidarietà europea e differenti posizioni legate non solo a questioni politiche ma anche a differenze di natura puramente geografica: chi è alle frontiere dell'Ue ha altre esigenze rispetto a chi non è toccato dal traffico di esseri umani nelle stesse modalità