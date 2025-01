Governo verso un accordo con Space X per le comunicazioni di sicurezza

Elon Musk

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrebbero avanti le trattative tra il governo italiano e Space X, la società di Elon Musk, per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri. Secondo quanto riferisce Bloomberg l'Italia " è in discussioni avanzate " per chiudere l'accordo che prevede un contratto della durata di 5 anni per un valore di 1.5 miliardi di euro. La testata americana anticipa che il progetto dovrebbe prevedere un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze. Il sistema utilizzerebbe la struttura di Starlink, già impiegata in scenari bellici e di estremo isolamento, per agevolare le comunicazioni. Starlink è direttamente collegato con Space X, motivo per il quale, se dovesse essere vero, il contratto verrebbe sottoscritto con quest'ultima.

Il rumor non è di recente diffusione ma circola già da alcune settimane, anche se Bloomberg rivela che le trattative avrebbero subito un'accelerata nelle ultime ore, a seguito della visita di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago nella residenza di Donald Trump. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe del più grande progetto di questo tipo che viene realizzato in tutta Europa ma fare previsioni definitive è attualmente impossibile. La trattativa sarebbe in corso e non chiusa, quindi i margini sarebbero ancora molto ampi. Tuttavia, dice ancora Bloomberg, il progetto pare sia già stato approvato sai servizi segreti italiani e dal ministero della Difesa.

Il sistema Starlink utilizza circa 6mila satelliti che sono stati mandati in bassa orbita ed è in progetto anche un ampliamento del loro numero per garantire sempre maggiore affidabilità e copertura.

Attualmente sono 20 i Paesi che si affidano al sistema di comunicazioni di Elon Musk e in tutto il mondo ci sono oltre 4 milioni di abbonamenti che permettono la fruizione del collegamento internet ad lta velocità e affidabilità, per un totale di 100 territori e Paesi coperti dalla struttura di Musk.