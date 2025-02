Scontro Trump-Zelensky, Meloni: "L'Occidente non si divida. Subito vertice Usa-Ue"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il confronto alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump è stato duro, inaspettato per il contesto che si era venuto a creare nelle ore immediatamente precedenti. Un confronto di 20 minuti in cui i due protagonisti, con l'appoggio di JD Vance, si sono affrontati, più che confrontati. " Torni quando è pronto per la pace ", ha concluso Trump riferendosi a Zelensky. Il presidente ucraino ha cancellato il discorso che avrebbe dovuto tenere nel pomeriggio (ora americana) all'Hudson Institute, dopo il difficile incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, così come la conferenza stampa. Al termine dell'incontro, Zelensky ha rilasciato una nota: " Grazie America, grazie per il tuo sostegno, grazie per questa visita. Grazie a te Donald Trump, al Congresso e al popolo americano. L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e noi stiamo lavorando proprio per questo "

In serata è arrivato l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: " È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. È la proposta che l'Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore "

" In questo momento di grande tensione, bisogna tenere i nervi saldi. Serve una pace giusta e non ci potrà essere trattativa senza Ucraina e senza Europa. L'Ue resti unita e continui a dialogare nell’interesse di tutti anche per garantire la nostra sicurezza ", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. " Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza Donald Trump ", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola hanno diramato una nota congiunta:

La vostra dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Siate forti, siate coraggiosi, siate impavidi.Non sei mai solo, caro Presidente Zelensky. Continueremo a lavorare con voi per una pace giusta e duratura

".