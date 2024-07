Migranti, Meloni da Tripoli: "È una sfida che non possiamo affrontare da soli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è volata a Tripoli per partecipare alla sessione presidenziale del Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni all'hotel Rixos. Ennesima missione in Libia per il premier, che ci tiene a stringere rapporti sempre più amichevoli con i Paesi del nord Africa. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio italiano ha voluto sottolineare l'importanza della cooperazione nell'ambito del contrasto alle migrazioni irregolari, che rappresentano un problema sia per i Paesi di partenza che per quelli di arrivo. " Combattiamo insieme la tratta di essere umani ", ha detto il premier, sottolineando ai presenti che " abbiamo bisogno di una nuova cooperazione, soprattutto tra Ue e Africa " per " contrastare il fenomeno migratorio all'origine, rispettando il diritto a non emigrare ".

Il suo governo, fin dall'insediamento, ha posto il tema come prioritario nella sua agenda " e non può esserci Mediterraneo senza Italia e Libia insieme ". Ci ha tenuto a sottolineare la stigmatizzazione degli atteggiamenti predatori che per secoli hanno caratterizzato i rapporti tra Europa e Africa, sollecitando una " cooperazione tra pari ", " una cooperazione strategica, portando investimenti per risolvere i problemi di entrambi ". Meloni ha voluto portare un esempio concreto di ciò che intende per cooperazione: " L'energia. Abbiamo affrontato molte crisi, ma ogni crisi è anche un'opportunità. Ora abbiamo un problema in Europa per le fonti di energia e l'Africa è potenzialmente un grande produttore di energie ".

La sinergia di forze e intenti dev'essere alla base dei rapporti, soprattutto nel contrasto alle migrazioni irregolari, perché " ci sono sfide, in questi tempi, che non possiamo affrontare da soli, e la migrazione è una di queste ". Per riuscire a combattere questo fenomeno, che rischia di assumere contorni sempre più preoccupanti, " serve un approccio a 360 gradi e l'Italia sta lavorando molto su questo, a livello multilaterale ". I corridoi sono uno strumenti su cui questo governo sta lavorando per scoraggiare i migranti a dare i propri soldi ai trafficanti. Tuttavia, ha sottolineato il presidente del Consiglio italiano, " negli ultimi anni in Italia non abbiamo potuto consentire di venire a molti migranti legali perché ne avevamo troppi irregolari ".

Bisogna contrastare le organizzazioni alla base, perché vogliono essere loro a decidere " chi ha diritto di entrare nel nostro Paese e chi no.

nemici di quelli legali

Il mio governo ha varato decreti flussi per tre anni, ampliando le quote, anche e soprattutto per le nazioni che ci aiutano a cdi esseri umani". I migranti illegali, ha rimarcato, sono "".