"Smettila di urlare, è incivile". Friedman smonta Di Battista: scontro in tv su Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Le debolezze di un’Unione Europea in crisi d’identità, gli spiragli di pace in Ucraina e i primi contatti con il presidente russo Vladimir Putin. In poco più di un mese, il ciclone Donald Trump sta cercando di ribaltare – finora a parole – l'ordine mondiale prestabilito. Un cambio di paradigma che, al netto dei risultati, mette a dura prova opinionisti e politici che sono costretti sia a rivedere le proprie tesi sia ad adattarle ai continui cambi di direzione della nuova amministrazione americana.

In studio da Giovanni Floris, durante l’ultima puntata di Di Martedì, il programma serale di approfondimento politico, è andato in scena un botta e risposta tanto aspro quanto spontaneo tra Alan Friedman da un lato e Alessandro Di Battista dall’altro. Due visioni diametralmente opposte a confronto. “La Caporetto è dell’Unione Europa e una serie di politici falliti è riuscita a consegnare a Trump il ruolo di pacificatore” , esordisce l’ex grillino evidenziando tutta l’inettitudine dei Ventisette Paesi europei.

Trump-Putin, botta e risposta tra Alan Friedman e Alessandro Di Battista: "USA mai con la Russia prima d'ora", "Ma vi stupite?".#dimartedi https://t.co/IZLFgi1m2H — La7 (@La7tv) February 25, 2025

“L’Ucraina verrà smembrata da un accordo tra Usa e Russia, gli ucraini si sono fidati dei politici falliti dell’Ue e degli Usa che gli hanno solo sfruttati e quando non servono più". Poi, a stretto giro, non poteva mancare l’assalto alla presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni colpevole, sempre secondo Di Battista, di avere trattato Zelensky come un eroe e ora, dopo le ultime sparate di Trump, lo vede come “un attore di serie B”.

Da qui la replica del giornalista americano Alan Friedman . “Noi americani non ci siamo mai messi con la Russia per andare contro l’Europa” , evidenzia Friedman. Un modo per esaltare il suo ferreo europeismo e atlantismo nei confronti di un anti-americanismo spinto portato avanti dall’ex esponente pentastellato.

Di Battista non ci sta e risponde: “Ma di cosa vi stupite? Trump ha sempre avuto una fascinazione nei confronti di Putin e vi stupite? La realtà è che la guerra è stata portata avanti per distruggere l’Europa e l’Ucraina”. Ma la penna americana si infastidisce e replica a tono: “