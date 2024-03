"Sbagliato dare soldi alle Ong". Ma Stoccarda prepara una donazione da 20mila euro

Ancora un finanziamento pubblico piove sulle casse delle Ong. Stavolta, a versare almeno 20mila euro, sarà il Comune di Stoccarda, che ha deliberato l'esborso nei confronti di una organizzazione non governativa che opera nel Mediterraneo. A riferirlo è la testata Bild, che sottolinea come non sia ancora stato individuato il beneficiario. Ma i candidati, come al solito, non sono numerosi: Sea-Eye, Sos Humanity e Sea-Watch sono in pole position per accaparrarsi il tesoretto. Ma nel consiglio comunale della città tedesca crescono i malumori.

Stoccarda non è certo il primo Comune tedesco che elargisce fondi dalle proprie casse a queste organizzazioni. La lista è molto lunga e le Ong che sperano di accaparrarsi i finanziamenti che di volta in volta il buonismo dei partiti che compongono il "semaforo" tedesco mettono sul piatto sono sempre le stesse. " L'assunzione di una sponsorizzazione per una nave di salvataggio in mare è quantomeno molto discutibile secondo la nostra visione giuridica ", ha dichiarato il sindaco di Stoccarda, Frank Nopper, esponente della Cdu, partito liberal-conservatore. Il primo cittadino ha sottolineato che la sovranità finanziaria del suo Comune, così come di tutti gli altri, è limitata alla gestione esclusiva degli affari locali.

E il finanziamento alle navi Ong esula da questo obiettivo. Ma Nopper ne fa anche una questione di concetto, oltre che di metodo, in contrasto con l'ideologia imperante dell'asse rosso-verde: " Pensiamo che una donazione di denaro per il salvataggio privato in mare sia l'approccio sbagliato. Dovremmo impedire con maggiore forza che i contrabbandieri entrino in azione ". La posizione di Nopper è quella sulla quale si è allineata l'intera Unione europea su slancio dell'Italia e dell'agenda Meloni. Ma a contrastare le logiche che il buon senso impone per il contrasto dell'immigrazione illegale ci sono sempre i soliti partiti che fanno di questo tema una battaglia ideologica, distante dal pragmatismo.

A Stoccarda, infatti, la delibera è passata con i voti della coalizione verde-rossa, che include Verdi e SPD. Hanno votato contro Cdu, Afd e Fdp. " Ci siamo già dichiarati un 'porto sicuro', questo dovrebbe essere sufficiente. Non vedo fino a che punto un Comune tedesco dovrebbe essere responsabile del salvataggio privato in mare nel Mediterraneo ", è il commento rilasciato dal leader del Fdp, Matthias Oechsner, a Bild.

Anche la Germania, ormai da diversi mesi, ha recepito l'emergenza ma l'ideologia che sta proponendo Carola Rackete per le prossime elezioni europee continua a fare proselitismi e a opporsi.