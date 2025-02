Trump elogia Meloni: "Grande leader. L'Italia è un alleato importante"

Ascolta ora 00:00 00:00

Usa-Italia, un legame forte, anzi fortissimo. Il feeling tra Donald Trump e Giorgia Meloni è cosa nota, tanto da rendere il primo ministro italiano punto di riferimento per l'Europa nei rapporti con Washington. Ma oggi il tycoon, prima del vertice bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, ha tenuto a elogiare ancora il nostro Paese in uno scambio di battute con i cronisti presenti nello Studio Ovale. "Amo l'Italia, è un Paese molto importante" le parole di Trump: "C'è una donna meravigliosa come leader, e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l'Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia".

Un altro importante attestato di stima per la Meloni e per l'Italia in un momento particolarmente delicato a livello internazionale. Riflettori accesi sull'Ucraina e sul clima di tensione con Bruxelles. Sul dossier la Meloni è stata categorica, nel corso del suo intervento al Cpac - il Conservative political action conference, l'incontro annuale dei conservatori di tutto il mondo. "Io so che con Donald Trump alla guida degli Stati Uniti non vedremo mai più quello che è accaduto in Afghanistan quattro anni fa" il messaggio del premier, che non ritiene possibile l'ipotesi di un disimpegno americano sl confine orientale dell'Europa: "I nostri avversari si augurano che Trump si allontani da noi. Ma conoscendolo come un leader forte ed efficace, sono convinta che lavorerà per rafforzare la nostra alleanza, lavorando con il mio governo e con l'Europa. E coloro che sperano nelle divisioni saranno smentiti".

Accantonando le discussioni sulla crisi tra Kiev e Mosca, tra Usa e Italia c'è grande sintonia. Nelle ultime settimane Trump ha speso parole importanti per Roma, tanto da ipotizzare di voler "risparmiare" il Belpaese dall’ondata di dazi che vuole imporre sulle importazioni dall'estero: "Vediamo. La Meloni mi piace molto".

Da qui la speranza dell'Ue di poter contare sul primo ministro italiano per scongiurare le imposte della Casa Bianca. Per Bruxelles la leader di FdI potrebbe essere il “canale di comunicazione” con Trump, ricordando che proprio la Meloni è stata l'unico leader presente alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio.