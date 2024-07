"Atto codardo, non resterà impunito". Rischio escalation dopo la morte di Ismail Haniyeh

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella notte, Israele ha raggiunto uno dei suoi target primari uccidendo Ismail Haniyeh, leader di Hamas, mentre si trovava nella sua residenza in Iran. Un missile teleguidato ha fatto "strike" e per lui non c'è stata possibilità di sopravvivenza. Israele ha cercato di ucciderlo da quando Hamas ha condotto l'operazione "Diluvio di Al-Aqsa" lo scorso 7 ottobre contro Israele. Ha cercato il momento propizio e l'ha trovato durante una visita di Haniyeh in Iran. L'operazione di Israele ora rischia di portare a una ulteriore escalation in Medioriente, come stanno già minacciando i nemici dello Stato ebraico. Condanne all'attacco in Iran sono arrivate anche dalla Turchia e da Mosca, che fin dall'inizio si sono schierate con la Palestina e Hamas.

Ed è proprio l'organizzazione terroristica che guida Gaza a minacciare per prima Israele: " L'assassinio di Ismail Haniyeh non resterà impunito ". Sono state queste le parole di un alto funzionario di Hamas, Moussa Abu Marzouk, che ha parlato di " atto codardo sionista ", a cui ha fatto eco il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, che ha condannato l'attacco definendolo un " atto codardo e uno sviluppo pericoloso ". Abu Mazen ha poi invitato il popolo alla resistenza e quel che si teme sono attacchi terroristici su larga scala sull'impronta proprio di quanto visto il 7 ottobre. Inaspettatamente, soprattutto per le tempistiche, è arrivata la condanna della Turchia, che tramite una fonte ministeriale ha condannato lo " spregevole assassinio " di Haniyeh. Secondo il ministero degli Esteri turco, " questa è un'ulteriore prova che il governo Netanyahu non lotta per la pace ", in quanto " lo scopo di questo attacco è quello di espandere la guerra nella Striscia di Gaza all'intera regione ".

Mohammed Ali al-Houthi, capo del Comitato rivoluzionario supremo dei ribelli Houthi dello Yemen, che hanno messo sotto scacco il Mar Rosso da ormai molti mesi, si è unito al coro contro Israele, parlando di " atroce crimine terroristico e una flagrante violazione delle leggi e dei valori ideali ". Stesso tenore nelle dichiarazioni che arrivano dalla Russia di Vladimir Putin, da cui il vice ministro degli Esteri e inviato presidenziale per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, ha dichiarato che quello di Haniyeh è un " omicidio politico assolutamente inaccettabile che porterà ad un'ulteriore escalation della tensione ". L'omologo iraniano, Nasser Kanaani, ha evocativamente fatto sapere che il sangue del leader di Hamas " non sarà mai sprecato " e che il suo "martirio" in terra iraniana " rafforzerà il legame profondo e indissolubile tra Teheran, la Palestina e la resistenza ". Una forte reazione è arrivata anche dal Jihad, che ha denunciato " il vergognoso assassinio " di Haniyeh, ribadendo la " coesione con i nostri fratelli del movimento di Hamas nel resistere all'entità usurpatrice ".

Israele, intanto, esulta per l'obiettivo e Amichay Eliyahu, ministro israeliano per il Patrimonio, dai social ha dichiarato che la morte del leader di Hamas " rende il mondo un po' migliore " e che questo " è il modo giusto per ripulire il mondo da questa sporcizia. Basta con gli accordi di 'pace' immaginari, basta con la pietà per questi mortali ". Eliyahu ha aggiunto che " la mano di ferro che li colpirà è quella che porterà pace e un pò di conforto e rafforzerà la nostra capacità di vivere in pace con coloro che desiderano la pace ".

Non vogliamo che accada nulla del genere. Lavoreremo duramente per assicurarci di aiutare a far calare la tensione, e affrontare le questioni con mezzi diplomatici

Gli Stati Uniti, tramite il loro il segretario alla Difesa,, hanno dato piena dispinobilità al proprio intervento a difesa di Israele in caso di attacco. "", ha poi sottolineato.