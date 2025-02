Tutto pronto per il vertice Ue sull'Ucraina. E Macron sente Trump al telefono

Ascolta ora 00:00 00:00

Al via il vertice europeo convocato d’urgenza a Parigi sull’Ucraina. Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i leader di sei Paesi (Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca), i capi di Ue e Nato per avviare consultazioni sulla situazione a Kiev e per affrontare i nodi della sicurezza in Europa. Prima del summit, il capo dell’Eliseo ha avuto un colloquio telefonico con il presidente statunitense Donald Trump.

“Riteniamo che, a seguito dell’accelerazione sulla questione ucraina e anche a seguito di quanto affermato dai leader americani, gli europei debbano fare di più, meglio e con maggiore coerenza per la nostra sicurezza collettiva” le parole di un consigliere di Macron, sottolineando la necessità di fare presto, senza perdere tempo con le lente concertazioni di Bruxelles. L’Eliseo ha tenuto a chiarire inoltre che “i lavori potranno prolungarsi in altri formati per riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa”. Una delle novità più recenti è la richiesta di Kiev di nominare rapidamente un rappresentante per potenziali negoziati di pace con gli Stati Uniti e la Russia. La conferma è arrivata da Ihor Zhovkva, vice capo dell'ufficio di Volodymyr Zelensky: "Dovrebbe essere una decisione presa rapidamente - riporta Bloomberg - Spero subito dopo l'incontro di Parigi. Dovremmo agire, non riflettere".

Nel corso del vertice verranno accesi i riflettori anche sull'annuncio della Gran Bretagna di essere pronta a schierare truppe sul terreno per garantire una futura pace in Ucraina. Una mossa per ribadire il sostegno a Zelensky ma anche per provare a convincere gli alleati riluttanti, Germania in testa. "Niente truppe europee in Ucraina senza il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti" quanto affermato da una fonte del governo tedesco poco prima del summit di Parigi, mentre il cancelliere Olaf Scholz ha evidenziato che è troppo presto per parlare della possibilità di impiegare truppe di pace in Ucraina.

"No" anche alla Polonia: Varsavia non ha intenzione di inviare truppe a Kiev, la conferma del primo ministro Donald Tusk. "Nessuno ci sta pensando adesso" perché "la pace è ancora lontana" la posizione del ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares. Intervistato da Onda Cero, il braccio destro di Sanchez ha rimarcato che ora è il momento di pensare a come contribuire all'arrivo della pace. Solo una volta raggiunto questo obiettivo, dovremo vedere "che tipo di pace, che tipo di mandato verrà dato a una possibile forza di peacekeeping e sotto quale bandiera". Segnali positivi per Starmer invece dall'Olanda, anche se il premier Dick Schoof ha precisato che qualsiasi operazione del genere avrebbe bisogno del sostegno degli Stati Uniti.

Da registrare la delusione della Repubblica Ceca per il mancato invito a Parigi. Come confidato da una fonte vicina al governo ai microfoni di Novinky, la Repubblica Ceca "non ha mai espresso la volontà di inviare truppe in Ucraina per difendere un eventuale cessate il fuoco" ed è quindi "possibile che questo sia il motivo per cui non saremo a Parigi oggi, perché i paesi che hanno espresso un atteggiamento chiaro su questo punto sono invitati".

Ma Praga ha anche ricordato che nessun Paese ha più rifugiati ucraini pro capite di lei, senza dimenticare l'amministrazione di "uno dei più efficaci sistemi di fornitura di armi, vale a dire l'iniziativa ceca per le munizioni".