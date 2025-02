"Va ricostruita", "È già demolita". Scontro tra Gruber e Sechi sulla "Gaza Riviera" di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova visione trumpiana della Striscia di Gaza ha mandato su tutte le furia la sinistra italiana. Tra indignazione e critiche, la gauche mediatica si è scagliata contro il video postato da Donald Trump sul suo profilo social ufficiale. Il video musicale, generato dall'intelligenza artificiale, mostra la “Trump Gaza”, quella che rappresenta a grandi linee la sua visione di trasformazione del territorio martoriato dalla guerra in una riviera di lusso, una sorta di Las Vegas o Mar a Lago affacciata sul mare.

Di questo si è parlato durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, la trasmissione politica serale condotta da Lilli Gruber su La7. “Come bisogna reagire? Da un video così Trump viene aiutato o danneggiato?”, chiede la conduttrice al diretto di Libero Mario Sechi. La risposta è netta: “Trump è un americano, un costruttore, pensa alla concretezza, alle costruzioni e tutto ciò che fa lo immagina come una cosa che le conseguenze materiali. In questo caso Gaza quale sviluppo avrà?” . Secondo Sechi, infatti, Trump immagina la Striscia martoriata dalla guerra come un “posto che va demolito e ricostruito”. “Qualcosa si dovrà immaginare per quell’area e per il benessere di quelle persone”.

#ottoemezzo "Demolition sight, va demolita e ricostruita", così Mario Sechi commenta il video di Trump su Gaza. La chiosa di Lilli Gruber: "Demolita, già fatto"https://t.co/jfnJ867iRR — La7 (@La7tv) February 26, 2025

E, come ricorda Sechi, il benessere occidentale delle coste è rappresentato – seppur in forma caricaturale – proprio da quel video. “In occidente le persone vanno a trascorrere le persone in riviera”, spiega. La clip condivisa da Trump, giova ricordare, raffigura una moderna Striscia con passeggiate, grattacieli e spiagge scintillanti. Ci sono ballerine, un'enorme statua dorata dello stesso Trump, le persone che ballano mentre piovono banconote ed Elon Musk raffigurato mentre mangia. Il video si conclude con il presidente degli Stati Uniti che si rilassa a bordo piscina accanto al premier israeliano Netanyahu.

La replica della conduttrice alle proposte di Sechi arriva ma è fuori misura. “Tu dici che Gaza va demolita e ricostruita. Intanto è già stata demolita in un anno e mezzo di bombardamenti israeliani”, aggiunge senza citare però la violenza di Hamas.