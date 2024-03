“Puntiamo a risultati concreti”. Vertice Meloni-Trudeau a Toronto: i temi sul tavolo

Prosegue il viaggio Oltreoceano per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo il vertice di ieri a Washington con il presidente americano Joe Biden, il premier in questi minuti sta incontrando il primo ministro canadese Justin Trudeau a Toronto. Dopo il bilaterale nell’ambito della presidenza italiana del G7, Meloni avrà un pranzo di lavoro con il collega canadese, mentre nel pomeriggio prenderà parte al ricevimento organizzato dal governo canadese presso l'Art gallery of Ontario con i rappresentanti della comunità italiana a Toronto ed esponenti istituzionali canadesi.

Tanti i dossier al centro del dialogo tra Meloni e Trudeau, che esattamente sette giorni fa erano insieme a Kiev, nel secondo anniversario di guerra, in occasione della videoconferenza del G7. Le sfide globali sono tante, Italia e Canada sono pronte a collaborare dalla crisi in Ucraina alla situazione in Medio Oriente. "Dobbiamo evitare l'escalation del conflitto" , ha spiegato il primo ministro italiano nel corso dell'incontro con Trudeau. La linea di Meloni è chiara e c'è consapevolezza del grande lavoro che resta da fare sulla presidenza del G7 e sulle relazioni tra i Paesi: "Il mio approccio è concreto, dobbiamo essere concreti per cambiare le cose" .

"Nel rapporto bilaterale con il Canada stiamo aprendo un nuovo capitolo delle nostre relazioni", ha aggiunto Meloni, che ha ironizzato: "Qui c'è una grande comunità di italo-canadesi, mi aspetto che la prossima volta a un prossimo vertice internazionale possa parlare anche italiano oltre che inglese e francese..." . Tornando ai temi concreti, il premier ha posto l'accento sui diversi ambiti in cui Roma e Toronto possono collaborare. Dalla ricerca alle infrastrutture, passando per intelligenza artificiale e transizione ecologica sostenibile: "L'Italia può mettere sul tavolo il suo know-how, spero che anche negli investimenti possiamo consolidare la nostra posizione". Come nel dialogo con Biden, Meloni e Trudeau si sono soffermati sul dossier AI. "So che quello dell'Intelligenza artificiale è un tema che condividiamo" , le parole della leader di Fratelli d'Italia: "L'intelligenza artificiale è uno strumento che come tutti gli strumenti può essere buono o cattivo, dipende da come lo governiamo. Sono preoccupata soprattutto per l'impatto se non la governiamo nel modo giusto. È una questione globale che dobbiamo discutere insieme" .