Giovane denuncia: stuprata a Portofino

Un altro drammatico racconto di violenza su una donna, che si somma ai drammatici casi dei giorni scorsi. Una turista di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata ieri pomeriggio in una località sulla costa nel promontorio di Portofino (Genova). L'operatore del 118, chiamato dalla giovane, è riuscito a rimanere ininterrottamente al telefono con la vittima fino all'arrivo dei soccorsi, dopo che la ragazza avrebbe minacciato il suicidio. E l'ha intrattenuta mentre un collega inviava la richiesta d'intervento ai soccorsi.

Immediato è scattato l'allarme in tutto il Golfo Paradiso, con l'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, di una motovedetta della capitaneria di porto e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova. La ragazza è stata raggiunta e trasferita prima al porticciolo di Camogli e poi all'ospedale Galliera di Genova per gli esami del caso.

Non è chiaro se la ragazza fosse lungo un sentiero o vicino alla scogliera. Dal porto di Genova a calata Gadda è partita una motovedetta dei vigili del fuoco con i sommozzatori, i colleghi di Rapallo, per accorciare i tempi, sono arrivati dal porto di Santa Margherita imbarcandosi su una motovedetta della Guardia costiera che li trasporta velocemente sul posto.

Per l'emergenza sono intervenuti anche il Soccorso alpino e i militi della Croce Verde di Camogli con un'idroambulanza. Quando i soccorritori sono riusciti a individuare la giovane, era ancora al telefono con l'operatore del 118. Sono riusciti a soccorrerla e a trasferirla in ospedale.