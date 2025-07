Il giallo di Mariia: ritrovato il telefono

Le telecamere l'hanno ripresa mentre si allontana a piedi dal villaggio turistico Meditur, di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove stava facendo uno stage nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava. Cresce l'apprensione per la sorte di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa da venerdì, lasciando nella sua stanza il passaporto, il cellulare e un bigliettino con alcuni numeri. Gli oggetti sono stati sequestrati dai carabinieri che indagano coordinati dalla Prefettura di Brindisi. Al momento gli inquirenti pensano ad una fuga volontaria, anche se non escludono altre piste o circostanze violente. Dalle immagini delle telecamere si vede la giovane che venerdì si allontana a piedi dal villaggio imboccando un sentiero che porta alla complanare a ridosso della strada statale 379. Non si sa dove fosse diretta e perché non abbia portato con sé i propri effetti personali. Prima di allontanarsi aveva fatto un bonifico al fratello, poi non ha fatto sapere più nulla, neanche ai familiari. Poche ore prima della scomparsa aveva ricevuto la notizia che il suo stage sarebbe terminato domenica 6 luglio, senza possibilità di proroga. Ed è possibile che questa notizia possa aver inciso in qualche mondo sulla vicenda.

La prefettura di Brindisi sta intensificando le ricerche, anche con l'impiego di un elicottero, di droni e cani molecolari, concentrandosi soprattutto nell'area dove la ragazza è stata vista l'ultima volta, nelle zone circostanti la struttura, compresa quella costiera, e nei pressi della riserva di Torre Guaceto. Verifiche sono in corso anche da parte della Polfer lungo i binari della stazione di Carovigno. Tutti i cittadini che possano fornire informazioni utili sono stati invitati a contattare immediatamente le autorità competenti. I genitori della ragazza seguono con apprensione dall'Ucraina l'evolversi della situazione.

Ieri in prefettura a Brindisi si è svolto un vertice per fare il punto sulle informazioni emerse in questa prima fase d'indagine: dalle attività svolte dalla ragazza in questo periodo in Italia, fino alle ultime ore prima della scomparsa.