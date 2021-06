20mila disoccupati per un "pezzo" di plastica: cosa può succedere

Messa al bando della plastica da parte dell'Unione europea, il rischio concreto e più immediato è la perdita di numerosi posti di lavoro che, specie in un periodo di pesante crisi economica come quello attuale, sarebbe bene evitare: è questo, in sostanza, l'allarme che lancia il leader della Lega Matteo Salvini a pochi giorni, ormai, dal 3 luglio.

"Preoccupano i 20mila posti a rischio per la folle direttiva europea sulla plastica e sulla carta" , ha dichiarato infatti l'ex vicepremier. "Le aziende italiane sono fra le più innovative ed ecologicamente compatibili. Se con delle norme si mettono fuori legge dalla sera alla mattina interi settori industriali" , spiega ancora Salvini, "si rischia di lasciare a casa lavoratrici e lavoratori. Dall'Europa in questi mesi ci aspettiamo sostegno, aiuto e collaborazione. Non austerità o nuove tasse. Lasciateci lavorare, risparmiare e vivere" .

Cosa dovrebbe accadere

Si avvicina, infatti, il 3 luglio, data entro la quale i Paesi aderenti all'Ue saranno costretti ad attuare la famosa direttiva antiplastica Sup (Single use plastic). Verranno così messi al bando tutti i prodotti realizzati in plastica, sia quelli con funzione monouso che quelli realizzati con l'aggiunta di additivi che ne accelerino la frammentazione e scomposizione ( plastica oxo-degradabile). Gli unici oggetti che potrebbero riuscire a salvarsi, perdendo quindi la connotazione "usa e getta" sono quelli considerati riutilizzabili.

A subire maggiori contraccolpi sarà, con grande probabilità, il settore del packaging alimentare, visto che le confezioni in cui viene conservato il cibo distribuito negli scaffali dei supermercati dovrà essere obbligatoriamente realizzato in carta/cartone o tuttalpiù in plastica biodegradabile al 100%. Lo stesso costo dei contenitori potrebbe subire un discreto aumento a causa di ciò. Si aggiunga, inoltre, che, stando alle regole per come sono state finora tracciate, saranno vietati anche gli assorbenti igienici, i tamponi, gli applicatori di tamponi e le salviette umidificate, così come dovranno obbligatoriamente cambiare i filtri delle sigarette.