250 anni di Fiamme Gialle

Due secoli e mezzo di storia: sono cominciate ieri e andranno avanti fino a ottobre le celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di finanza. Un percorso che dalla nascita, nel 1774, della Legione truppe leggere del Regno di Sardegna arriva ai giorni nostri. Ieri alla Nuvola di Fuksas a Roma erano presenti tra gli altri, accanto al comandante generale Andrea De Gennaro, la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, quello della Difesa Guido Crosetto, quello dell'Interno Matteo Piantedosi.

Alberto Angela ha raccontato, con immagini e cimeli del Museo storico della Gdf, l'evoluzione del Corpo lungo la storia. È stato inoltre presentato il percorso espositivo hi-tech, che descrive compiti, attribuzioni e attività delle Fiamme gialle. Dalla sezione «Operazioni», che raccoglie oltre 600 filmati proiettati su 50 schermi che propongono immagini delle attività e immagini d'epoca; a «People», con 14 storie di uomini e donne finanzieri; fino a «Soccorsi», con i video degli interventi in caso di calamità naturali. Il percorso espositivo sarà aperto al pubblico oggi dalle ore 11 alle ore 21. Si potrà anche provare l'esperienza, grazie a un simulatore, di volare su un elicottero della Gdf o di trovarsi al comando di una unità navale. La serata inaugurale si è chiusa con l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte del Coro dei bambini di Santa Cecilia. Sempre ieri il presidente della Zecca dello Stato Paolo Perrone ha presentato le due monete commemorative, da 2 e da 5 euro, coniate per l'occasione. Il conio riporta una rielaborazione dello stemma araldico delle Fiamme gialle, realizzata dalla Triennale di Milano, che unisce la montagna, il mare e il cielo, la corona turrita e il Grifone, animale mitologico per la leggenda vigila a tutela dell'Erario. Poi Giorgetti, il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, e l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, hanno mostrato insieme al comandante De Gennaro il francobollo celebrativo dei 250 anni.

Il programma delle celebrazioni continua nei prossimi mesi in diversi luoghi con numerosi appuntamenti, che coinvolgeranno i cittadini. Dal 23 aprile al 25 giugno, al Museo del Vittoriano di Roma, sarà allestita la mostra «250 anni-Tradizione e Futuro», che ripercorre la storia del Corpo. Dal 22 al 24 giugno in Piazza del Popolo e sulla terrazza del Pincio si potrà visitare il «Villaggio Guardia di finanza», un'opportunità per far conoscere più da vicino il mondo delle Fiamme gialle. Il 24 giugno in piazza di Siena, all'interno del parco di Villa Borghese, si svolgerà la cerimonia militare celebrativa del 250esimo anniversario della fondazione. Il 10 e 11 luglio a Gaeta, presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, si terrà un convegno internazionale con l'esibizione dei mezzi aerei e navali.

Infine tutto si sposta a Torino, dove il 5 ottobre sarà riproposta a Palazzo Madama la mostra «250 anni-Tradizione e Futuro», accompagnata da una rievocazione storica in piazza Castello e da un concerto della Banda musicale del Corpo presso le Officine grandi riparazioni. Il 5 ottobre è una data importante per le Fiamme gialle: proprio in quel giorno del 1774 il re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, istituì la Legione truppe leggere, un Corpo a difesa dell'Erario e delle frontiere, precursore della moderna polizia economico-finanziaria italiana.