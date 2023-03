Accoltella la compagna in un parcheggio: è grave

Sangue a Cinisello Balsamo. Un uomo ha accoltellato alla gola, al torace e alle gambe la compagna che si trovava con lui in auto in un parcheggio che costeggia viale Fulvio Testi, la strada che collega il paese a Milano.

Tutto è accaduto in pieno giorno e per poco non si deve parlare dell'ennesimo femminicidio. Erano infatti passate da poco le 11 e in strada non erano soli e per fortuna proprio la presenza di testimoni ha strappato la donna al tragico destino, che sembrava già avviato. Marco Gilona, 62 anni, si trovava nella sua macchina, una station wagon Peugeot 508 blu insieme alla compagna di sei anni di meno. La coppia, che ha due figli grandi, era arrivata lì insieme.

Non si sa bene cosa sia successo, ma lui l'ha colpita più volte al torace, gambe e gola, minacciando poi di togliersi la vita. È stato un passante a dare l'allarme dopo aver notato la pozza di sangue a bordo dell'autovettura. Dalle prima ricostruzione dei carabinieri sembra che l'aggressione sia riconducibile a difficoltà economiche della coppia. La loro abitazione in zona Quarto Oggiaro, alla periferia nord-ovest del capoluogo lombardo, infatti era stata recentemente pignorata.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato e sequestrato due coltelli, entrambi usati dall'aggressore. Uno era a terra sull'asfalto, non distante dalla Peugeot 508 blu. L'altro invece lo stringeva ancora in mano il 62enne minacciando di farla finita. I carabinieri a quel punto lo hanno immobilizzato. Hanno poi tamponato le ferite in attesa degli operatori sanitari e trasportato la donna in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, sveglia e cosciente. Condizioni serie ma si è accertato subito che non era in pericolo di vita.

Sul luogo dell'accoltellamento sono stati effettuati i rilievi da parte della sezione investigazioni scientifiche del nucleo di via della Moscova. Marco Gilona, bloccato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, è stato portato in caserma dove è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato messo a disposizione del pm di turno di Monza Alessandro Pepè.

In serata fonti ospedaliere hanno riferito che le condizioni della donna pur gravi erano stabili ed era fuori pericolo.