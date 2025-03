Difende il figlio: picchiato. Padre muore in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un uomo di 45 anni è morto ieri sera all'ospedale Civico di Partinico (Palermo) dopo essere stato picchiato da due giovani. Secondo una prima ricostruzione, era sceso in strada per difendere il figlio di 17 anni, aggredito poco prima dai due fratelli. Il ragazzino li aveva sgridati perché erano passati ad alta velocità con la propria auto. La vittima, Gioacchino Vaccaro, è stato massacrato. Tornato a casa, si è sentito male ed è deceduto al pronto soccorso.

È stato rintracciato ieri dalla polizia invece il 15enne che sabato sera, nel centro di Frascati, alle porte di Roma, ha accoltellato al petto un compagno di scuola per alcuni vestiti non pagati. Poi, con le mani ancora sporche di sangue, è fuggito andando a nascondersi a casa della fidanzatina. É stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il ragazzino ferito, suo coetaneo, raggiunto dalla lama vicino al cuore, è ricoverato in condizioni critiche al policlinico di Tor Vergata. È accaduto sabato sera nel centro di Frascati, alle porte di Roma. L'allarme è scattato poco prima delle 21 nei pressi della centralissima piazza Marconi, a quell'ora affollata di adolescenti. Il giovane, interrogato dal magistrato della Procura dei minorenni, ha ammesso le proprie responsabilità. I due si conoscevano. Alla base della lite sfociata in tragedia ci sarebbe un debito di poche decine di euro non saldato dal ferito all'aggressore per l'acquisto di alcuni capi di abbigliamento. Il quindicenne aveva nascosto il coltello tra i vestiti che indossava e durante la discussione lo ha estratto, colpendo il ragazzo in pieno petto davanti a decine di persone. Poi, con la stessa freddezza, è scappato. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento di microchirurgia cardiaca. Le telecamere di videosorveglianza installate dal Comune a pochi metri da dove è avvenuto il tentato omicidio, hanno immortalato la lite che ha preceduto l'accoltellamento, avvenuto mentre i due si stavano azzuffando per terra.

«Quello che è successo impone a tutti noi una riflessione seria sui nostri ragazzi, sui modelli con cui stanno crescendo, sulle opportunità che la società dà o toglie loro. Girare con un coltello a quindici anni e usarlo contro un altro ragazzo è qualcosa che solo a dirlo fa rabbrividire» ha commentato la sindaca Francesca Sbardella.