Lite e coltellate nell'isola dei vip

Aggressione con coltellino ad Albarella (Rovigo), l'isola privata dei vip. È scoppiata una lite tra due giovani italiani: uno dei due, minorenne, ha estratto un coltellino con una lama molto corta. A restare ferito, fortunatamente in maniera lieve, è stato un 27enne, che per altro ha rifiutato le cure.

Non è seguita nessuna denuncia e sull'episodio è calato il massimo riserbo. Lasciando immaginare che nell'aggressione sia coinvolto il figlio di qualche personaggio noto.

Con un post su Facebook il direttore dell'isola Mauro Rossatti ha cercato di gettare acqua sul fuoco: "Si tratta di un fatto isolato e circoscritto, per il quale sono in corso le opportune indagini da parte delle autorità competenti. Secondo quanto emerso finora, l'episodio non è riconducibile a dinamiche interne alla comunità dell'isola, ma appare legato esclusivamente a vicende personali, e non ad altro. Il personale della vigilanza è immediatamente intervenuto interrompendo la lite".

La vigilanza privata di Albarella, scrive ancora Rossatti, "verrà ulteriormente implementata dal mese di agosto, come ogni anno, e con un sistema di sorveglianza attiva 24 ore su 24, controlli agli accessi e una collaborazione costante con le forze dell'ordine". Amareggiato il commento di Guido Raule, storico "albarelliano" ed ex vicepresidente dell'Unione proprietari di Albarella: "C'è troppa tolleranza nei confronti dei figli - è insorto - che vengono lasciati andare in giro in sei sulle golf car. Ho anche assistito a episodi di protesta di qualche genitore verso la vigilanza privata che interveniva per comportamenti scorretti dei ragazzi".

L'isola privata di Albarella è frequentata da molti vip. Tra i frequentatori abituali ci sono Belen Rodriguez, Achille Lauro e Federica Pellegrini. Nel 1988 le attività turistiche e commerciali sono state acquisite dal gruppo Marcegaglia.