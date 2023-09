Addio di Parigi ai monopattini. È il primo stop in Europa

Parigi è la prima capitale europea senza più monopattini in «sharing» o a noleggio nelle strade. Ieri è stata l'ultima giornata parigina di attività per la «trottinette», il monopattino elettrico a libero noleggio che - dal giorno del suo varo nel 2018 - è stato oggetto di discussioni e polemiche per l'impossibilità di riuscire a stabilire delle regole per il suo utilizzo. Da oggi, nel rispetto del voto popolare che a maggioranza ha detto stop ai monopattini a noleggio, i tre operatori che si spartivano il settore non potranno più essere attivi nella capitale. Lime, Tier Mobility e Dott hanno visto scadere senza rinnovo il loro contratto con il municipio.

Parigi diventa così la prima capitale europea a vietare completamente il monopattino a nolo, con grande sollievo del 90% dei votanti (che però sono stati soltanto il 7,46% degli iscritti nelle liste) che a primavera hanno detto stop. Decisiva l'esasperazione degli automobilisti - che vedevano spuntare ovunque e senza alcuna regola le trottinette - e quella dei pedoni, che li vedevano scorrazzare giorno e notte sui marciapiede. Impossibile anche multarli, nonostante fossero parcheggiati ovunque. Persino la sindaca Anne Hidalgo, paladina delle biciclette e ostile alle automobili, aveva fatto campagna per il divieto. I 15 mila monopattini a noleggio sono stati trasportati dall'inizio di agosto in altre città francesi, mentre a Parigi si discute su chi subentrerà nei preziosi spazi liberi, lasciati dai loro parcheggi vuoti. Secondo BFM, dei 15.000 monopattini che sfrecciavano nella capitale, ne rimane a malapena un migliaio.