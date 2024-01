Addio a Tomasi, il "signor carrozzina". Con Inglesina portò a spasso i figli dei vip

È morto Liviano Tomasi, il «signor carrozzina». Sessant'anni fa ad Altavilla Vicentina aveva fondato Inglesina Baby, brand noto in tutto il mondo per la produzione di carrozzine, passeggini e articoli per la prima infanzia di alta qualità, vanto del made in Italy.

Tomasi è morto il giorno dell'Epifania all'età di 88 anni, dopo una lunga malattia. Nel 1963, in pieno boom economico e demografico, fondò assieme ai fratelli Augusto e Sergio l'azienda Inglesina Baby, nella quale mise a frutto l'esperienza maturata nella progettazione di prototipi per il go kart - lui che era un appassionato di auto sportive - nel suo laboratorio di Tavernelle, frazione di Altavilla Vicentina. Da lì era passato dapprima ai tricicli per bambini e poi alle carrozzine. Il primo modello fu la London, con telaio a balestra, ispirata alle tradizionali carrozzine inglesi dei principi della corte britannica, tuttora prodotta, rivisitata e ribattezzata Classic. Un modello che ispirò il nome dell'azienda e che ha avuto un successo transgenerazionale. Per i primi dieci anni di attività la produzione fu concentrata sulle carrozzine in stile inglese, poi arrivarono modelli differenti, come l'Apollo, un passeggino ispirato alle missioni spaziali. Poi negli anni Ottanta e Novanta la produzione si è estesa anche agli accessori per la prima infanzia, con una collezione di design per l'abbigliamento e le camerette dei più piccoli e il successo dei sistemi integrati «3 in 1».

Inglesina Baby esporta oggi in 40 paesi e può contare sull'ammirazione di molti clienti vip. Chiara Ferragni per il figlio Leone scelse un modello di Inglesina firmato Fendi, che diventò iconico e richiestissimo. Anche Luca Argentero e Cristina Marino, e Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno scelto il made in Italy del brand di Tomasi. Bel colpo fu, nel 2013, la produzione della carrozzina «Union Jack» ispirata alla imminente maternità della principessa Kate Middleton.

La morte di Tomasi è stata pianta anche dal governatore del Veneto Luca Zaia: «Ci lascia un imprenditore che, inseguendo le sue passioni, grazie a fantasia e intuizione, ha fatto conoscere la qualità del made in Veneto a livello mondiale. Ai figli, Luca e Ivan, e a tutta la famiglia giunga il nostro cordoglio. Proprio nel 2023 Liviano aveva festeggiato i 60 anni dell'azienda. Un marchio tutto veneto che la creatività, l'innovazione e la cura ai dettagli hanno reso un punto di riferimento nel mondo dei prodotti per l'infanzia».