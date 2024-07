Aggredito da un orso bruno: grave un runner francese. La Lav vuole i verbali sul caso

Ascolta ora 00:00 00:00

Un turista francese di 43 anni, uscito per una classica corsetta mattutina, ieri ha vissuto il momento più pauroso della sua vita. È stato attaccato da un orso bruno. È accaduto nel Trentino occidentale, quello da sempre più abitato dai plantigradi. Alle ore 7 circa lungo il sentiero degli Scaloni in località Naroncolo, nel comune di Dro nell'Alto Garda, l'attacco. Il jogger ha riportato ferite alle braccia e alle gambe ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dove è avvenuto l'attacco è prontamente intervenuto anche il personale forestale che sta conducendo i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Sulla vicenda le associazioni animaliste chiedono chiarezza prima di prendere provvedimenti. Nelle ultime settimane nella zona fra Arco e Dro era stata segnalata una continua presenza di orsi. Plantigradi erano stati avvistati a Varignano di Arco e a Mandrea. Una decina di giorni fa nella zona di Dro era stata avvistata un'orsa con dei cuccioli. L'attacco di un orso in Trentino negli ultimi anni si è verificato diverse volte. Il 5 aprile del 2023 nei boschi di Caldes in Val di Sole, un plantigrado, identificato successivamente nell'orsa 'Jj4', ha attaccato e ferito a morte Andrea Papi, appassionato di montagna e di running di 26 anni che viveva proprio a Caldes.

La Lega Anti Vivisezione Lav ha gia chiesto copia dei verbali redatti dai forestali trentini «per ottenere tutte le informazioni utili a costruire la difesa dell'orso contro i prevedibili ingiusti attacchi a cui sarà sottoposto».

E polemizza: «Gia nel 2021, quando abbiamo incontrato l'assessora Zanotelli, le avevamo proposto di sviluppare un'applicazione per smartphone che, collegata alla mappa della Provincia, potesse dare informazioni aggiornate in tempo reale sulle zone da evitare perche frequentate da orse con cuccioli. Se tre anni fa, invece di accompagnarci alla porta, ci avesse ascoltati, forse oggi non ci troveremmo a commentare questo incidente».