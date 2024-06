"Aler faccia pagare a Salis i suoi debiti". La mozione in Regione e Fontana incalza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non ha dubbi: «Ilaria Salis deve pagare i suoi debiti». Non solo: «Credo che sia un dovere di Aler quello di agire nei suoi confronti per il rispetto di tutti i cittadini» sottolinea il governatore, parlando della morosità dell'europarlamentare eletta con Avs che avrebbe maturato un debito, quantificato in circa 90mila euro, nei confronti dell'Aler, l'agenzia regionale per l'edilizia residenziale, occupando abusivamente una casa sui Navigli a Milano. Intanto è solo questione di giorni per la mozione di Fratelli d'Italia che impegnerà ufficialmente Aler ad avviare «immediatamente» le procedure legali per la riscossione del credito accumulato. Compreso «il ricorso al pignoramento del suo stipendio» fino a un massimo di un terzo del totale come prevede lo statuto del Parlamento europeo, con il partito di Giorgia Meloni che chiede che «venga inoltrata apposita istanza al giudice competente».

Anche perché, come si legge nel documento, la proprietà pubblica delle case popolari «è un diritto fondamentale per garantire un alloggio dignitoso ai cittadini meno abbienti» e non pagare l'affitto crea ovviamente «un danno economico significativo per l'Aler» che già vanta un credito nei confronti degli abusivi di oltre 176 milioni di euro. Il testo, che doveva essere discusso ieri nel Consiglio regionale della Lombardia, sarà votato la prossima settimana. Ma la questione rimane.

Perché Ilaria Salis, già condannata per un'occupazione di un immobile al Corvetto, avrebbe occupato una casa senza pagare l'affitto? La risposta arriva indirettamente dal padre, Roberto Salis, che ha replicato a un utente su X che gli chiedeva come mai non l'avesse aiutata con il canone: «Perché mia figlia - spiega - ritiene che non fosse giusto che lei facesse una vita agiata grazie alle disponibilità della famiglia e quindi non ha mai voluto il nostro aiuto economico». Insomma, per Salis senior questi «si chiamano ideali».