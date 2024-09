Alex era da poco papà. Eden e la telefonata di 4 ore alle sorelle

Ascolta ora 00:00 00:00

I sei ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e ritrovati uccisi in un tunnel a Rafah, nel Sud di Gaza, erano stati sequestrati e portati vivi nella Striscia. I loro sogni sono stati spezzati per sempre, i loro sorrisi spenti, i loro progetti non potranno più realizzarsi. Vediamo chi erano.

Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, era un cittadino israelo-americano. Sua madre, Rachel, ha avuto sue notizie l'ultima volta la mattina del 7 ottobre, quando Hersh ha inviato due messaggi dal rave Supernova. In uno diceva ai genitori che li amava, nell'altro scriveva: «Mi dispiace». Il braccio di Hersh è saltato via mentre i miliziani lanciavano granate. I genitori hanno fatto una campagna importante per il suo rilascio, hanno incontrato anche Joe Biden. La famiglia ha fatto sapere: «Abbiamo il cuore spezzato».

Carmel Gat, 40 anni, era una terapista di Tel Aviv, era in visita ai suoi genitori nel kibbutz Be'eri il 7 ottobre quando i terroristi di Hamas hanno attaccato, uccidendo sua madre, Kinneret. Carmel è stata presa prigioniera, così come suo fratello Alon, la cognata Yarden Roman-Gat e la nipote Geffen. Alon e Geffen di 3 anni, sono riusciti a sfuggire. Anche sua moglie Yarden, 36 anni, è inizialmente scappata, ma è stata ricatturata e poi rilasciata il 29 novembre. Carmel in prigionia faceva yoga una volta al giorno con i bambini.

Alex Lobanov, 32 anni, russo-israeliano, era barman alla festa Supernova. Al momento dell'attacco, sua moglie Michal era incinta. Ha poi partorito quando lui era ancora prigioniero. La coppia ha anche un bambino di due anni. Alex si prendeva cura dei suoi genitori con disabilità fisiche. «Si è sempre preoccupato degli altri» ha scritto un amico. Eden Yerushalmi, 24 anni, insegnante di pilates, era andata anche lei alla festa Supernova con gli amici. Quando i terroristi hanno attaccato, ha chiamato la sorella maggiore Shani, che è rimasta al telefono con lei per ore, insieme alla minore May. A un certo punto si è nascosta in un'auto, accanto ai corpi degli amici assassinati, fingendo di essere morta, per poi rifugiarsi tra i cespugli. Per quattro ore, le tre sorelle sono state al telefono insieme, finché non si sono sentiti degli spari e Eden ha gridato: «Shani, mi hanno preso». Dopodiché, è caduta la linea.

Il sergente Ori Danino, 25 anni, anche lui ha partecipato al rave. A un certo punto, ha chiesto a un suo amico il numero di telefono di quelli che avevano appena incontrato alla festa, per aiutarli a scappare. Quella è stata l'ultima volta che ha avuto sue notizie. Ori era fidanzato con Liel. Almog Sarusi, 27 anni, era alla festa Supernova con la sua ragazza, Shahar, una studentessa di psicologia.

Il corpo di Shahar è stato trovato in seguito. Secondo l'emittente Kan, Almog voleva aiutarla dopo essere rimasta ferita, e a quel punto è stato rapito. Amava viaggiare con la sua chitarra. «Un ragazzo pieno di luce» ha detto la tivù.