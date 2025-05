Alleati a confronto. Tajani a Salvini: "No alla retorica anti-europeista. L'Ue è la soluzione non il problema"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani non è mai stato «convinto» dalla «retorica anti-europeista». Non è una novità ma Tajani lo ha detto a Città del Messico, in riferimento alle parole del leader della Lega (e a sua volta vicepremier, oltre che ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture) Matteo Salvini. «Qui non si tratta di colpe. Io sono un convinto europeista, il Trattato e le norme dicono che tratta l'Unione Europea, quindi io lavoro per aiutare l'Unione Europea a raggiungere il miglior obiettivo possibile. Non mi ha mai convinto la retorica anti-europeista, sono un convinto europeista», ha detto Antonio Tajani. E ancora: «L'Europa è la soluzione ai nostri problemi, non è la causa dei nostri problemi - ha aggiunto

Tajani - guai a pensare di fare da soli, il velleitarismo non porta da nessuna parte». «Che Trump annunci dazi per aprire le trattative mi sembra ovvio. Poi bisogna vedere chi sta trattando, conto che a Bruxelles ci sia qualcuno con la linea collegata con gli Usa», ha detto invece Salvini nel corso del Festival dell'Economia di Trento.

Se tutti gli accordi arrivano e «resta fuori l'Europa» - ha continuato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - «non è un problema di Trump ma una mancanza di interlocuzione seria a Bruxelles. I dossier di mia competenza difenderanno le nostre imprese e la loro competitività», ha chiosato il leader della Lega, che continua a criticare l'Europa per la sua impostazione sul tema dei dazi.