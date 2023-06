Alluvione, rimborsi al 100%. Via al tavolo permanente

Un tavolo «operativo permanente» per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni del maltempo, coordinato dal ministro Musumeci, e «indennizzi che siano il più possibile alti con l'obiettivo del 100%», dopo una «ricognizione precisa dei territori». Sono questi i risultati che emergono dall'incontro a Palazzo Chigi tra il governo, con la presidente Giorgia Meloni in prima fila, insieme ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i sindaci e presidenti di Regione e delle Province colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Rimane in stand by la nomina del commissario che per gli amministratori locali rappresenta invece una urgenza. Durante il vertice, però, alcuni partecipanti hanno notato attriti tra componenti dell'esecutivo. In particolare quando la premier ha annunciato il ruolo da «collettore» di Musumeci, a qualcuno è sembrato che sul punto altri ministri, tra cui Salvini, non fossero stati informati e per questo avrebbero dimostrato il loro disappunto. «Nessuna scintilla tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni» ha replicato secco il Mit in una nota. «La riunione - prosegue il ministero - ha ribadito la compattezza dell'esecutivo e la totale collaborazione con gli amministratori emiliano-romagnoli». E anche Palazzo Chigi conferma che non c'è stata tensione: il governo è coeso e il clima nella maggioranza sereno. «Questo è un tavolo operativo che serve per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni» le parole di Meloni.