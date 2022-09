"Almirante sarebbe stato felice", le parole delle figlie

Soddisfazione per il successo di Fratelli d'Italia da parte di Marianna e Giuliana de Medici, figlie di Assunta Almirante (la seconda avuta proprio da Giorgio Almirante, leader politico di estrema destra).

Entrambe le donne, legate al segretario del Movimento Sociale Italiano, hanno parlato di un " risultato straordinario che omaggia e rende onore al padre della destra italiana Giorgio Almirante e a sua moglie Assunta Almirante ". Il risultato elettorale ottenuto da Giorgia Meloni sarebbe stato accolto con entusiasmo da entrambi. " Per Giorgio Almirante il grandissimo successo col voto di oggi avrebbe significato il compimento di un percorso, e anche mia mamma, Donna Assunta, sarebbe stata felicissima ", dichiara all'agenzia di stampa Marianna de Medici. Una soddisfazione derivante in particolar modo dal fatto che " è stato premiato il lavoro di questa ragazza che ha molto creduto nelle sue idee: credere nelle proprie idee è importantissimo. Giorgio Almirante da bambina mi diceva che la costanza viene sempre premiata ".

Ad essere promosse, secondo la diretta interessata, sono state le idee portate avanti dal presidente di Fratelli d'Italia, anche se una grande parte l'ha avuta anche il " cattivo governo " messo in piedi dalle altre forze politiche. " Le idee, quando sono belle e sincere e vengono dal cuore, sono sentite e sono quindi eterne ", aggiunge infatti Marianna De Medici. " Un successo così è plateale ed è dovuto anche alla negligenza e al cattivo governo da parte degli altri ", precisa, spiegando che " gli italiani si sono resi conto che non si va da nessuna parte continuando a governare in maniera assurda ".