Altre risorse per chi non ha avuto il bonus

Dopo una giornata di passione, il sito del ministero dell'Ambiente per richiedere il bonus monopattino ha iniziato a funzionare come si deve nella serata di martedì. Quando anche lo spid di Poste Italiane, potenziato e scarico di altri utilizzi, è tornato a pieno regime. Così, se durante l'intera giornata di martedì chi entrava nell'app trovava davanti a sè 4-600mila persone, nelle ore notturne erano rimaste poche decine di italiani in «fila». E nel giro di 5-10 minuti il bonus o il voucher venivano regolarmente generati. La dotazione di risorse del «Programma sperimentale buono mobilità» per l'anno 2020, pari a euro 215 milioni di euro (somma sino alla cui concorrenza la Legge riconosce il diritto al beneficio), si è esaurita nelle prime ore del mattino, in circa 18 ore. Ma non è finita qui: «Il ministero dell'Ambiente - si legge nel sito - considera strategiche le politiche di incentivo alla mobilità sostenibile e in particolare alla mobilità dolce che consente di soddisfare le esigenze di mobilità in ambito urbano con minimi o nulli impatti ambientali. Per tali motivi il ministero dell'Ambiente è impegnato nel reperire ulteriori risorse da appostare per l'annualità 2020 del Programma sperimentale buono mobilità». Quindi chi non ha avuto il bonus, può ancora sperare: «Quanti abbiano effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020 e non abbiano ottenuto il rimborso per mancanza di risorse - si legge ancora sul sito - sono invitati a conservare i relativi documenti contabili». Chi invece voleva un voucher, ho lo ha preso entro ieri o niente.