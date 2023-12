Ambulanza contro pullman. Quattro le vittime in galleria

Gravissimo scontro in galleria, nel pomeriggio di ieri a Urbino, tra un pullman carico di bambini in gita e un'ambulanza. Con un tragico bilancio: quattro morti e qualche ferito lieve. A perdere la vita è stato l'intero equipaggio del mezzo di soccorso della Potes di Fossombrone e la persona trasportata. Le vittime sono un medico, cittadino albanese di 40 anni, l'autista, un infermiere e il paziente di 85 anni. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria «Cu gulino» sulla statale 73 bis, la «bretella» che collega la città di Urbino a quella di Fermignano. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, con il transito dei veicoli dal km 0,000 al km 3,000 deviato lungo la viabilità adiacente. Nell'impatto il mezzo, partito da Fossombrone, nel comune della provincia di Pesaro e Urbino, si è incendiato e le persone a bordo non hanno avuto scampo, i soccorritori non hanno fatto in tempo a mettere in salvo nessuno: quando è arrivata sul posto l'eliambulanza partita dall'ospedale di Torrette di Ancona per le vittime non c'era più nulla da fare. L'autista del pullman è rimasto ferito non gravemente al volto e ha una mano fratturata. Altri tre passeggeri sono stati trasferiti in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Urbino perché lievemente intossicati.

Il bus, noleggiato da un'agenzia di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, trasportava una trentina di bambini dai tre agli otto anni di Grottammare, un comune delle Marche, diretti ad Urbino. I piccoli per lo più se la sono cavata con qualche livido e un grande spavento. Così come i loro accompagnatori, tra cui un sacerdote, essendo una gita organizzata dalla chiesa Madonna della Speranza, a cui si erano aggregate altre parrocchie. Dopo l'impatto i passeggeri del pullman sono riusciti ad uscire dal mezzo e a dirigersi verso l'uscita della galleria. Nella confusione due di loro sono caduti in un dirupo e sono stati poi recuperati dall'eliambulanza. Il mezzo di soccorso è andato a sbattere frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con il pullman. L'autista ha riferito di essersi trovato l'ambulanza sulla corsia e di aver cercato invano di evitarla. Il mezzo del 118, diretto all'ospedale di Urbino, ha completamente distrutto il cruscotto anteriore dell'autobus. Lo scontro è stato molto violento, l'ambulanza è stata avvolta dalle fiamme e la galleria è stata invasa da una densa nube di fumo, che si è poi propagata all'esterno. Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse squadre dell'Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e permettere la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. «Una tragedia immane, siamo sconvolti», ha commentato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.