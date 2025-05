"America's cup occasione per il Sud"

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima uscita ufficiale della America's Cup i0n Italia è sui colli di Roma, le ha dato il benvenuto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Louis Vuitton 38° America's Cup, entra nel vivo, dopo la presentazione con il governo, mercoledì sarà la volta di Napoli, sulla terrazza del Castel dell'Ovo. Di fianco al trofeo anche la Louis Vuitton Cup quella che premia lo sfidante che incontrerà il Defender Emirates Team New Zealand. Ecco Giorgia Meloni: «Sono orgogliosa, onorata di dare il benvenuto a Roma della coppa e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi per tendere possibile l'arrivo in Italia di questo trofeo, che rappresenta una sintesi unica e straordinaria tra tradizione e innovazione. Questo arrivo deve inorgoglire ogni italiano perché celebra anche il mare, che è la nostra radice storica. È confine ma anche orizzonte e ci spinge a guardare oltre i nostri limiti. Celebrare la America's Cup significa scommettere sul valore e le energie su un territorio che questo governo ha voluto rimettere al centro dello sviluppo della Nazione intera». Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: «Il rapporto di Napoli con il mare è storico. Noi vogliamo che questa coppa non sia solo per i velisti ma che sia una grande festa popolare. Vogliamo che sia un'occasione per mostrare il meglio dell'Italia».

Oltre ai rappresentanti del governo c'erano i kiwi con in testa Grant Dalton, il ceo di Ace (America's Cup Event che gestirà l'evento) e di Emirates Team New Zealand, che ha avuto un ruolo centrale per la scelta della città italiana: «Ho cominciato presto a pensare all'Italia, il vostro pubblico conosce bene la Coppa, non va educato come poteva succedere in Grecia o tornando in Spagna. Napoli ci ha accolto bene e ho un ottimo ricordo della world series che abbiamo fatto prima delle regate di San Francisco». Matteo de Nora, che da anni sostiene il team neozelandese ha detto «per Napoli è una grande occasione per ridefinire la sua immagine nel mondo».

I prossimi passi? Mettere a posto Bagnoli dove saranno le basi dei team, per questo è possibile che la Coppa sia non più in primavera come inizialmente previsto ma dopo l'estate, in modo da dare un poco più tempo alla città per essere pronta.

In questi giorni, dopo la polemica innescata da Athena Racing e da American Magic che segue la rinuncia di Alinghi Red Bull è circolata una bozza del Protocollo, ovvero il documento che regolerà la prossima edizione. Fino a poche settimane fa i team stavano lavorando per un nuovo comitato organizzatore partecipato dagli stessi team, che, sostanzialmente, avrebbero comprato l'evento dalla prossima edizione per farla diventare un circuito stabile con cadenza biennale.

Le trattative sono andate a corrente alternata, Dalton a un certo punto ha detto «non ne posso più».

Le novità sul piano tecnico: un velista sotto i 25 anni, una donna e la rinuncia ai velisti ciclisti. A bordo saranno solo sei con una sorgente di energia non «umana».