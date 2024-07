Gli amici islamici di Putin

Ascolta ora 00:00 00:00

Una silenziosa fila di donne insaccate in lugubri abiti neri, col volto velato, in attesa di votare per elezioni presidenziali iraniane perfettamente inutili. Perché tanto il vero leader della Repubblica Islamica rimarrà l'ayatollah Khamenei (nella foto), quello che fa massacrare le iraniane che si ribellano al regime rifiutando il velo. È questa l'immagine simbolo dell'Iran di oggi, della sua società cupamente asservita.

A Vladimir Putin tutto questo non crea problemi, basta che dall'alleata Teheran continuino ad arrivare droni e razzi da usare contro l'Ucraina. Anzi, gli vanno a genio perfino i talebani che hanno riaffossato l'Afghanistan nel Medioevo: sono alleati contro il terrorismo, assicura. E va d'accordissimo pure con Kim Jong-Un, il dittatore nordcoreano con un debole per l'atomica al quale ha promesso protezione assoluta in cambio di regolari forniture di armi. In giro per il mondo, dall'Africa all'America Latina all'Asia, non si trova una democrazia vera sotto le bandiere di questo fronte globale anti occidentale che Putin ha plasmato con il cinese Xi Jinping, che lo definisce equo e dalla parte giusta della Storia: solo dittature. E per la libera Europa il modello gradito a Putin qual è? L'abbiamo visto venerdì al Cremlino: è Viktor Orbàn, copia grottesca dei leader dell'Europa orientale aggiogata all'impero sovietico durante la guerra fredda.

Sottomessi, deferenti, abituati ad abbassare la testa quando andavano a rapporto dal loro padrone. Eccolo, il modello di Putin per l'Europa del futuro, già applicato nella Bielorussia del vassallo Lukashenko e in corso di tentata imposizione in Ucraina: la sovranità limitata, la servitù.