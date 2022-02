"Andateli a cercare...". La Meloni fulmina la Berlinguer in tv con 3 parole

Scintille a Cartabianca. Da un lato Giorgia Meloni, dall'altro Bianca Berlinguer. In mezzo Luca Telese. A far scattare il dissidio tra la conduttrice e la leader di Fratelli d'Italia è il tema caldo dei vaccini. Come è noto la Meloni ha una posizione critica sul Green pass e più volte, anche in Parlamento, ha espresso il suo dissenso per una misura, a suo dire, che lede il diritto costituzionale al lavoro. Nel corso dell'intervista in cui la stessa Meloni ha affrontato diversi temi, dalla tenuta del governo alla riforma della Giustizia, è entrato sul campo il tema vaccino.

La Meloni ha affermato che la campagna di vaccinazione (legata anche all'uso del Green pass) poteva essere svolta in modo più efficace. Una posizione chiara quella della leader di Fratelli d'Italia che ha affermato: "Si potevano fare scelte diverse tutelando il diritto al lavoro". A questo punto interviene la Berlinguer: "Ma come fa a criticare tutto ciò, siamo il Paese più vaccinato al mondo...". Pronta la replica della Meloni: "Non è vero". Secca domanda della conduttrice: "Perché? Non mi risulta". E la leader di Fratelli d'Italia non si fa trovare impreparata rispondendo in modo assertivo: "Perché ad esempio la Spagna e il Portogallo hanno più vaccinati di noi". La Berlinguer a questo punto prova a difendersi: "Il Portogallo è un piccolo Paese...". Ma è in questo istante che la Meloni passa al contrattacco: "Per favore mi fate finire un ragionamento?", afferma. Ed ecco l'affondo: "Io ho avuto mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine avendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno il 10% degli italini ha vaccinati i figli con meno di 10 anni. Non si creano mostri, io sono una madre come tutte le altri madri. Se siete dei giornalisti onesti, e lo siete (riferendosi a Berlinguer e Telese, ndr), dovreste dire che in quel 90 per cento di italiani che non ha vaccinato i figli ci sono anche esponenti del centrosinistra, non ci sono solo io. Andateli a cercare... Solo ciò che faccio viene messo nel mirino".

Insomma un botta e risposta duro al quale la Meloni ha risposto in modo secco e chiaro. Con buona pace della Berlinguer e di Telese. Infine la leader di Fratelli d'Italia ha voluto soffermarsi sulla situazione politica che sta attraversando il Paese parlando anche delle scintille in maggioranza di questi giorni e si è lanciata in una profezia: "Comincio a dubitare che questo governo arrivi al 2023. In Italia è sempre irresponsabile andare al voto. Dopodiché a me sembra molto più irresponsabile continuare a fare dei governi tentando di mettere insieme tutto e il contrario di tutto. Governi che non possono produrre niente, perché questa nazione ha bisogno di scelte coraggiose e chiare". Solo i prossimi mesi ci diranno quanto sia attendibile la previsione della Meloni.