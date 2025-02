Anm fa scudo a Lo Voi. Scontro anche col Csm

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Anm solidarizza con il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, e critica i laici di centrodestra al Csm che hanno chiesto di aprire una pratica su di lui per valutare un trasferimento per incompatibilità ambientale ed eventualmente aprire un'azione disciplinare.

La nuova giunta vuole fare subito la voce grossa, nel timore di apparire troppo dialogante con il governo dopo le dichiarazioni del presidente, il moderato Cesare Parodi. Le correnti di sinistra premono, proprio quando si prepara l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dal numero uno del sindacato delle toghe, perché l'associazione difenda Lo Voi, che avrebbe subito «un'ingiustificata e gratuita aggressione mediatica solo per aver rispettato il disposto della legge costituzionale in materia di reati ministeriali», dopo la comunicazione alla premier Giorgia Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. Soprattutto, l'Anm stigmatizza l'iniziativa dei laici del Csm dopo l'apertura di un'indagine alla procura di Perugia per la denuncia dei servizi segreti contro il procuratore Lo Voi sul presunto spionaggio del capo di gabinetto della premier, Caputi. «Desta serie perplessità, per la sua natura puramente strumentale, volta a delegittimare la procura di Roma e l'intera magistratura».

Ieri a Palazzo de' Marescialli il comitato di presidenza doveva decidere delle due pratiche, per incompatibilità ambientale e per la disciplinare, tra l'una e l'altra l'indipendente Andrea Mirenda aveva proposto una pratica a tutela di Lo Voi. E dopo una lunga e segreta riunione il vertice del Csm sembra abbia trasmesso la pratica Mirenda alla prima commissione e rinviato le altre due. Oggi ci sarà il plenum e forse si capirà di più. Intanto, le laiche Isabella Bartolini e Claudia Eccher rispondono che «Il Csm non è una succursale dell'Anm» e loro rappresentano i cittadini «non le correnti della magistratura». Delegittimare la magistratura? Lo fa da sé, replicano, quando non ascolta i rappresentanti del governo e anche del Csm, come all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Preannunciando il comunicato dell'Anm Parodi aveva detto a Radio Anch'Io: «Siamo preoccupati, osserviamo con massima attenzione quello che sta accadendo. È l'ennesima prova di una situazione conflittuale che non giova al Paese».

Proprio lui, dell'unica corrente non di sinistra, Magistratura indipendente, aveva cercato subito di stemperare lo scontro, ma le altre voci molto più polemiche avevano corretto la linea.

Chi coglie la differenza è il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: «Ho apprezzato le parole del nuovo presidente dell'Anm, credo che la volontà di dialogo deve essere accolta».