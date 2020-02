Anm gela Bonafede: "Non saremo al tavolo con lui"

L'Associazione Nazionale Magistrati non parteciperà al tavolo sul processo penale con il ministro della Giustizia Bonafede. Ad annunciarlo è stato lo stesso vertice dell'Anm. Le ragioni illustrate dalla magistratura associata sulla riforma del processo penale sono "rimaste, nella sostanza, del tutto inascoltate " e per questo, " siamo stati costretti, nostro malgrado, a comunicare al ministro della Giustizia che non parteciperemo al tavolo tecnico convocato per il 26 febbraio ", hanno comunicato.

Inoltre, dall'Associazione sono stati chiari: " Fino a quando nel testo del ddl saranno contenute previsioni di questo tipo, riteniamo di non poter avere alcuna interlocuzione e di non poter continuare a fornire il leale contributo fino ad ora prestato nell'elaborazione delle proposte di riforma ".

Ma facciamo un passo indietro per capire cosa rende inaccettabile il testo normativo per l'Anm. " Ciò che rende inaccettabile il testo nel suo complesso e che impedisce, allo stato, ogni possibilità di confronto e interlocuzione, è che le previsioni sulla durata delle indagini e dei processi siano accompagnate dall'introduzione di ulteriori sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ", ha spiegato la Giunta dell'Anm in una nota. Un concetto che era già stato ribadito dai magistrati più volte. E ora l'Associazione si scaglia di nuovo contro la " norma manifesto " contenuta nel ddl sul processo penale, uno " slogan che si traduce in un ingeneroso e immeritato messaggio di sfiducia nei confronti dei magistrati italiani, che cede alla facile tentazione di scaricare sui singoli le inefficienze del sistema che, come tali, sono, invece, esclusiva responsabilità della politica " e che, " in modo disinvolto, rischia di suscitare, soprattutto nei magistrati più giovani, la tentazione di una risposta di giustizia di carattere 'difensivo' e burocratico, ancora una volta con l'evidente conseguenza di non rendere un buon servizio ai cittadini ".