Sventato attacco al calcio olimpico

Torna alto l'allarme terrorismo in Francia in vista dell'evento sportivo più atteso dell'anno e dopo che un attentato di matrice islamista è stato sventato prima delle partite di calcio previste in occasioni delle Olimpiadi di Parigi che si apriranno a luglio.

Fonti di polizia hanno riferito alla tv francese Bfmtv che i servizi interni (Dgsi) il 22 maggio scorso hanno fermato un ceceno 18enne, sospettato di voler compiere un attacco contro lo stadio Geoffroy-Guichard a Saint Etienne (nella foto), che ospiterà sei partite di calcio del torneo maschile e femminile dal 24 al 31 luglio. È accusato di aver pianificato «un'azione violenta» per conto dello Stato Islamico.

Il giovane ha negato l'accusa, ma ha ammesso «scambi e conversazioni» su app di messaggistica criptate. Nel mirino avrebbe messo spettatori e membri delle forze dell'ordine francesi. In una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una foto sul computer dello stadio di Saint Etienne e alcuni video dello stesso impianto nel suo telefono. Il 18enne, sconosciuto alle forze di polizia, è arrivato in Francia con i genitori lo scorso anno.

Il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha voluto «congratularsi con i servizi di intelligence che dimostrano ancora una volta la loro piena mobilitazione e la loro efficacia nella lotta al terrorismo e nella protezione del nostro Paese». «Si tratta del primo attacco sventato contro i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e il cinquantesimo attentato sventato dai nostri servizi di intelligence dal 2017», ha sottolineato il ministro.

La Francia è uno dei Paesi europei che è stato più colpito dal terrorismo islamista, insieme con la Gran Bretagna.

Il timore è che la guerra nella Striscia di Gaza e le tensioni in Medioriente possano risvegliare l'universo jihadista. Proprio il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, ha avvisato ieri che l'Iran sta «pianificando una grande ondata di attacchi in Europa in vista delle Olimpiadi».