Fa volare un drone vicino al Cremlino

Non è stata una brillante idea quella dell'italiano che due giorni fa ha deciso di far decollare un drone a due passi dalla piazza Rossa, a Mosca, dove vige il divieto assoluto di sorvolo, soprattutto dopo due anni di guerra in un paese quotidianamente colpito dai droni che partono dall'Ucraina.

L'uomo, un cittadino italo-argentino, Franco Esinel, di 21 anni, è stato arrestato dalle autorità russe e poi rilasciato. L'apparecchio professionale è stato sequestrato e sarà oggetto di indagini, ma per fortuna la disavventura non ha avuto conseguenze peggiori e il protagonista ha già lasciato la Russia senza subire conseguenze penali.

La notizia è stata data dall'agenzia russa Tass, citando fonti delle forze dell'ordine. L'uomo, un assistente di volo della compagnia aerea Emirates, ha fatto volare il drone sul parco Zaryadye, di fronte alle mura del Cremlino, nel centro di Mosca. «L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio. Un drone è stato avvistato sopra il parco Zaryadye, cosa che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno subito identificato l'operatore del velivolo, che si è rivelato essere un cittadino italiano che lavora come assistente di volo e che è stato arrestato», hanno riferito le fonti dell'agenzia russa. Interrogato dalle forze dell'ordine, l'italiano si è giustificato dicendo di non essere a conoscenza del divieto di utilizzo dei droni a Mosca e di voler semplicemente fotografare scorci panoramici del centro della capitale russa.

Il consolato generale d'Italia a Mosca si è subito attivato per seguire il caso.

Contro il cittadino straniero è stato aperto un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo sulla violazione delle regole per l'uso dello spazio aereo, poi ne è stata disposta la scarcerazione.

È dall'inizio di maggio 2023 che il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha annunciato il divieto di lancio di droni sulla capitale, fatta eccezione per i dispositivi «utilizzati per decisione delle autorità pubbliche».