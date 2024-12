Asini in matematica (ma in media con gli europei). Solo il 7% degli alunni eccelle, il ritardo del Sud

Ascolta ora 00:00 00:00

Si inchiodano sulle divisioni a due cifre. E scricchiolano nei problemi e nelle operazioni con i numeri con la virgola. Solo il 7% degli studenti ha risultati soddisfacenti. Le allieve e gli allievi italiani ottengono risultati più soddisfacenti nella quarta primaria, ma mostrano un progressivo calo delle prestazioni con il proseguire del percorso scolastico, anche se i risultati sono comunque superiori alla media internazionale. È quanto emerge dall'indagine Trends in international mathematics and science study (Timss) della Iea che coinvolge più di 60 Paesi nel mondo e valuta le competenze in matematica e scienze degli allievi e delle allieve del quarto e dell'ottavo anno di scolarità (rispettivamente quarta primaria e terza secondaria di primo grado in Italia).

«Il quadro delle differenze territoriali si conferma coerente con quanto emerso dalle prove nazionali dell'Invalsi. In particolare, il rapporto registra un divario crescente a sfavore delle regioni del Sud, che tende ad accentuarsi con l'avanzare degli studi. Dopo il lungo periodo pandemico, infatti, è emerso che le difficoltà nell'apprendimento in matematica, già evidenziate negli anni precedenti, divengono ancora più preoccupanti se si considerano le differenze territoriali, di origine sociale e anche di genere» osserva Roberto Ricci, presidente Invalsi nella prefazione del Rapporto nazionale Iea Timss 2023. Dall'indagine emerge che gli studenti italiani di quarta primaria si collocano al di sopra della media internazionale. L'Italia, consegue un risultato medio di 513 punti in matematica, con un intervallo di confidenza del 95% che va da 508 a 519. L'intervallo di confidenza fornisce un intervallo di punteggio intorno alla media stimata entro il quale c'è una probabilità del 95% di includere la vera media dei risultati del paese. Questo permette di affermare che il risultato in matematica in quarta primaria è statisticamente superiore a quello medio Timss dei Paesi partecipanti e che non si differenzia, invece, dal risultato di Paesi quali, ad esempio, Serbia, Belgio francese, Ungheria, Portogallo, Stati Uniti, Cipro, Repubblica Slovacca, Slovenia e Albania.

In Italia si rilevano punteggi in linea con il dato medio nazionale per tutte le aree geografiche ad eccezione del Sud Isole che raggiunge un punteggio significativamente inferiore. Ancora, secondo i dati del rapporto, in Italia, il benchmark avanzato è appannaggio del 7% di alunni. La percentuale dei nostri studenti che risponde con successo alle domande più difficili (livello avanzato) è del 7%, in linea con il valore della mediana internazionale.

Questi alunni dimostrano di essere in grado di applicare comprensione e conoscenze matematiche in una varietà di situazioni relativamente complesse e di elaborare strategie di risoluzione dei problemi in contesti diversi.