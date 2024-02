Assange in aula. Ore decisive per estradarlo

Oggi potrebbe essere l'Assange Day. Tra oggi e domani l'Alta Corte di Giustizia britannica si riunirà a Londra per decidere sull'istanza di appello presentata dai legali del fondatore di Wikileaks contro la sua estradizione negli Stati Uniti, dove Julian Assange rischia di essere condannato a 175 anni di carcere. Una sentenza particolarmente delicata nei giorni in cui il mondo piange la morte di un altro spirito libero e perseguitato come Alexei Navalny.

Julian Assange è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, il più duro del Regno Unito, dal 2019. È accusato dalla legge statunitense per 17 differenti capi d'accusa tutti sulla base dell'Espionage Act (mai usato prima) per avere cospirato per ottenere informazioni dall'ex militare Chelsea Manning (condannato negli Usa e poi graziato da Barack Obama). Il fondatore della piattaforma Wikileaks nel 2010 ha pubblicato documenti top secret contenenti evidenze di crimini di guerra commessi nei conflitti internazionali dagli Stati Uniti. Se l'appello dovesse essere respinto, Assange potrebbe essere estradato immediatamente e resterebbe solo il possibile ricorso alla Corte dei Diritti dell'Uomo.

Stella Assange, moglie e avvocata del giornalista australiano, ha fatto un appello perché oggi in tutto il mondo si svolgano eventi per la liberazione del marito. In molti momenti della vicenda che riguarda Assange sono emersi dubbi sul suo stato fisico e mentale e sulle condizioni estreme in cui sarebbe detenuto.