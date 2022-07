"Un asteroide? È probabile, ma tra 100 anni"

Un enorme meteorite colpisce la terra e distrugge il genere umano. Hollywood ha marciato per anni su questa eventualità con film in serie che hanno puntato sulla possibile catastrofe. Ultimo, il successo di Netflix Don't look up con Leonardo di Caprio, dopo i vari Armageddon e simili. Tutta fantasia dei produttori? «Lo scenario è assolutamente probabile ma non accadrà prima di 100 anni». A dirlo è Daria Guidetti, astrofisica dell'Inaf a Bologna, in occasione Sorvegliati spaziali - Asteroidi fastidiosi e come affrontarli in corso proprio a Bologna.

«È il primo evento pubblico del progetto Sorvegliati speciali - spiega Guidetti che lo ha ideato - partito da Bologna nel 2019 con il sostegno della Nasa per fare divulgazione sul traffico spaziale. Da asteroidi e comete che effettuano passaggi ravvicinati alla Terra alle migliaia di satelliti artificiali che orbitano insieme a tonnellate di rifiuti spaziali fino alle attività del Sole e i fenomeni di alta energia nella nostra galassia, si tratta di corpi potenzialmente pericolosi per il genere umano. Non è fantascienza, ma un rischio che si chiama estinzione», spiega la scienziata. Ma la buona notizia è che, almeno per il momento, non ci sarebbero preoccupazioni. «Nel 2029 un asteroide passerà a 30mila chilometri dalla Terra. Ma prima o poi potrebbe colpirci quindi occorre monitorare lo spazio e iniziare a cercare soluzioni. Sono almeno duemila gli asteroidi pericolosi». Occhi al cielo, dunque. Senza paura ma con attenzione.