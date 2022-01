"Atomiche russe vicino agli Usa". E Kiev accusa: hacker di Mosca

L'Ucraina ne è certa e dice di avere le «prove» del coinvolgimento della Russia nel grave attacco informatico che ha preso di mira diversi siti governativi del Paese nei giorni scorsi. La notizia arriva mentre si è lavorato per una soluzione diplomatica alla crisi, senza alcun esito, e mentre la situazione sul campo, al confine tra Ucraina e Russia, si fa sempre più tesa e il clima tra Mosca e Washington è da Guerra Fredda.

Il Cremlino afferma senza mezzi termini che dai colloqui della settimana scorsa è emerso che Russia e Occidente restano su «posizioni opposte». E si scopre anche che Mosca sarebbe pronta a spostare le sue armi nucleari, posizionandole non lontano dalle coste americane, in uno scenario che ricorda la crisi dei missili a Cuba del 1962. A rivelarlo è il New York Times, secondo cui l'ipotesi sarebbe stata ventilata da funzionari russi proprio a margine delle trattative fra Mosca e i Paesi occidentali nel caso le richieste e le rassicurazioni sull'Ucraina volute da Vladimir Putin non venissero soddisfatte. «Secondo funzionari russi, potrebbe perseguire gli interessi di sicurezza di Mosca in modalità» diverse: «Ci sono state allusioni, mai esplicitate, al fatto che le armi nucleari potrebbero essere spostate», afferma il Nyt e a indicare «questo approccio» sarebbe stato proprio Putin, minacciando una risposta inaspettata se l'Occidente avesse superato la «linea rossa», schierando la Nato alle sue porte.

La Russia ritiene di «dover mantenere le sue truppe vicino al confine con l'Ucraina, a fronte di una situazione molto tesa» - spiega il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov - Mosca non minaccia nessuno con operazioni militari, ma sarà costretta a prendere contromisure in caso di ulteriore allargamento della Nato». Gli Stati Uniti dicono invece di avere informazioni di un'imminente operazione clandestina russa in territorio ucraino per creare il pretesto di un'azione militare.

Intanto l'Ucraina è convinta che ci siano i russi dietro l'ultimo attacco hacker subìto giovedì. Il ministero della Trasformazione digitale di Kiev spiega: «Mosca sta continuando a condurre una guerra ibrida. Tutte le prove indicano che c'è la Russia dietro al cyberattacco».