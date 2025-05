Auguri e solidarietà bipartisan per Biden. L'abbraccio di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

L'annuncio che a Joe Biden è stato diagnosticato un cancro alla prostata con metastasi alle ossa ha scatenato un'ondata di sostegno verso l'82enne ex presidente degli Stati Uniti, e lui affida ai social un sentito messaggio di gratitudine per «l'amore e il supporto» ricevuto dagli americani. «Il cancro ci tocca tutti. Io e Jill abbiamo imparato che è proprio nei momenti di difficoltà che siamo più forti», ha scritto su X Biden, il cui figlio maggiore Beau è morto di tumore al cervello nel 2015.

Tra i primi ad inviare un pensiero di auguri c'è stato l'attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump, il quale su Truth ha sottolineato che «Melania ed io siamo addolorati nell'apprendere della recente diagnosi di Biden. Porgiamo i nostri più sentiti e migliori auguri a Jill e alla famiglia, e auguriamo a Joe una pronta e prospera guarigione».

Anche tutti i big del partito democratico hanno inviato sentiti messaggi, a partire dalla vice di Biden e candidata alle ultime elezioni Kamala Harris. «Doug ed io siamo addolorati nell'apprendere della diagnosi di cancro alla prostata del presidente. Lo teniamo, assieme a Jill e a tutta la sua famiglia, nei nostri cuori e nelle nostre preghiere in questo momento difficile», ha affermato su X. Ricordando poi che «Joe è un combattente e affronterà questa sfida con la stessa forza, resilienza e ottimismo che hanno sempre caratterizzato la sua vita e la sua leadership. Speriamo in una sua completa e rapida guarigione». «Joe combatterà il cancro con la sua caratteristica determinazione e grazia», ha sottolineato da parte sua l'ex presidente Barack Obama: «Nessuno ha fatto più di lui per trovare trattamenti innovativi per il cancro in tutte le sue forme. Preghiamo per una rapida e completa guarigione».

Ha invece suscitato sdegno e polemiche il messaggio complottista di Donald Trump Jr, il quale ha sollevato dubbi su un presunto insabbiamento della diagnosi.

«Quello che vorrei sapere è come ha fatto la dottoressa Jill Biden a non accorgersi di un cancro metastatico al quinto stadio, o si tratta dell'ennesimo insabbiamento?», ha scritto il figlio del presidente, peraltro suggerendo che l'ex first lady sia un medico quando invece ha un dottorato in pedagogia.