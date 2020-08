Aumentano i ricoveri, grave una bimba di 5 anni

In Italia aumentano i pazienti ricoverati, ieri erano 23, il nostro Paese ha registrato 479 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore. Sono quattro le Regioni senza casi. Sabato erano stati 629 i casi. Al primo posto il Veneto con 78 casi, seguito da Lazio (68) e Lombardia (61).

A Padova una bimba di 5 anni è stata intubata e i medici parlano di una «Grave sindrome a sangue e reni»

La piccola non avrebbe patologie pregresse, ma, oltre all'insufficienza respiratoria, le è stata riscontrata la sindrome emolitico-uremica di solito associata a infezioni gastrointestinali. Quello che i medici vogliono capire è se la sindrome sia stata scatenata dal Covid (come sembra accadere per la sindrome di Kawasaki) il che rappresenterebbe un primo caso mondiale oppure da altro tipo di patogeni. La piccola non sarebbe nemmeno rientrata dall'estero negli ultimi giorni. La bimba, accolta in un primo momento dal pronto soccorso pediatrico, è stata trasferita nella Terapia intensiva diretta dal dottor Tiberio Ivo, dove, al momento, sono ricoverati altri 3 pazienti affetti dal virus.

In Italia, secondo il report del 14 agosto dell'Istituto superiore di Sanità, ad oggi sono 2784 i casi di positività che hanno riguardato dall'inizio dell'emergenza pazienti minori di 9 anni. I morti sono stati 4.Un 60enne, positivo al coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva all'ospedale Marche Nord di Pesaro. L'uomo, di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino) è il papà di un ragazzo che era da poco rientrato da una vacanza in Croazia.

Riprendono intanto le crociere, ieri è partita la prima nave la MSC Grandiosa, salpando dal porto di Genova per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. Si tratta di un evento di profondo significato emozionale - spiegano dalla compagnia - per la possibilità di tornare a viaggiare in sicurezza fra le città più belle del Mediterraneo, di grande rilevo economico, per la ripresa di un settore cruciale per la blue economy italiana, ma anche di straordinario valore tecnico, per lo sforzo congiunto di tutti gli attori pubblici e privati che hanno consentito di superare le notevoli difficoltà per garantire l'assoluta sicurezza di turisti e personale.

Costa crociere annuncia che i viaggi di settembre di Costa Deliziosa da Trieste e di Costa Diadema da Genova saranno riservate esclusivamente a ospiti italiani, con itinerari di una settimana che faranno scalo solo in porti italiani «per riscoprire, in sicurezza, il meglio dell'Italia».