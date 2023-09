Auto li investe, due turisti muoiono sulla Colombo

Un altro drammatico incidente ieri mattina sulla Cristoforo Colombo, una strada a scorrimento veloce tra le più pericolose della capitale. Le vittime sono una coppia irlandese in vacanza nella capitale. I due sono stati travolti e uccisi da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce, ma a quanto pare con il semaforo rosso. Al volante della Ford Fiesta che stava viaggiando verso il vicino quartiere Eur, un uomo di 54 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L'uomo non è riuscito a frenare in tempo quando si è visto davanti i due che attraversavano frettolosamente l'incrocio di via di Malafede per salire sul bus 709, in arrivo in quel momento.

Le due vittime, Mary O' Reilly e Paul O'Reilly, 60 e 59 anni, stavano trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un campeggio che si trova nei pressi della tenuta presidenziale di Castel Porziano. Ieri, poco prima dell'una, erano appena usciti dal camping e avevano fretta di salire sull'autobus, ma non si sono resi conto che il semaforo era rosso, mentre altri villeggianti che stavano percorrendo la stessa strada si sono fermati in tempo e dal marciapiede hanno assistito impotenti alla tragedia. Ora la loro testimonianza sarà utile per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'impatto non ha lasciato scampo alla coppia. Le salme sono state portate al policlinico Tor Vergata per l'esame autoptico e sono a disposizione del magistrato di turno. Anche l'automobilista che li ha investiti è rimasto ferito nello scontro ed è ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio per curare alcune contusioni e per essere sottoposto, com'è prassi, ad alcol e drug test.

Da anni nel punto dell'investimento è prevista la costruzione di un sottopassaggio per evitare tragedie come queste. Sulla via Cristoforo Colombo gli incidenti sono all'ordine del giorno e spesso hanno conseguenze drammatiche, perché si tratta di una strada dove le auto corrono molto. Con le vittime di ieri salgono a sette le persone che hanno perso la vita qui.