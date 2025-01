Baerbock "molla" Scholz per gli aiuti all'Ucraina: "Pensa solo alle elezioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

La foto ha fatto ridere e arrabbiare tutta la Germania. Si vede il cancelliere federale Olaf Scholz cercare di fermare la ministra degli Esteri Annalena Baerbock che se ne va con sguardo indignato abbandonando una riunione per l'ostinazione del cancelliere nel bloccare la fornitura di armi all'Ucraina del valore di tre miliardi di euro. La sua posizione è piuttosto chiaro: la questione potrà sbloccarsi soltanto se verrà sospeso il freno al debito. Tra i membri del governo più critici nei confronti di Scholz c'è proprio la Baerbock che lo accusa di forzare sul tema a scopo elettorale in vista del delicatissimo voto del prossimo 23 febbraio, a cui Partito Socialdemocratico (Spd) di Scholz arriva terzo nei sondaggi con il 16 per cento, dietro alla coalizione di centrodestra (Cdu-Csu) accreditata del 31 ma anche all'estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) con il 20.

Baerbock in un'intervista a Politico aveva detto di non approvare che in campagna elettorale gli interessi di bottega fossero più importanti della solidarietà internazionale. «Per me, politica responsabile significa non cambiare la direzione del vento nemmeno durante le campagne elettorali», aveva detto Baerbock riferendosi chiaramente a Scholz anche senza nominarlo.

Nel Bundestag la maggioranza è favorevole al fatto che l'Ucraina riceva nel 2025 altri tre miliardi di euro in aiuti militari da Berlino anche se c'è disaccordo su come finanziare l'importo se come «spesa di emergenza non pianificata» o sospendendo il freno al debito, come vorrebbe Scholz secondo cui bisogna scegliere se «vogliamo farlo a spese del bilancio e a scapito della coesione, della giustizia e dei futuri investimenti in Germania, oppure separatamente».