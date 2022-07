Le balle di Conte e Letta per rimanere a galla

#ItaliaTradita. L'hashtag circola ormai da ore. È partito dalle segreterie piddì e ieri pomeriggio lo ha rilanciato anche Enrico Letta. Nel post campeggia la foto di Mario Draghi. "L'Italia è stata tradita - si legge - il Partito democratico la difende. E tu, sei con noi?" . I dem, in evidente difficoltà nei sondaggi, cercano così di scrollarsi di dosso le colpe della caduta di governo, ma soprattutto preparano la strada a un partito di Draghi senza Draghi. Una sorta di nuovo campo largo che all'indomani delle prossime elezioni possa sostenere, in caso di stallo, un ritorno a Palazzo Chigi dell'ex Bce. Giuseppe Conte non è da meno. "È vero, Enrico, l'Italia è stata tradita" , ha ammesso. Ma poi anche lui a ribaltare la frittata: "È stata tradita quando Draghi e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal M5S, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani" .

Tutti santi, insomma. Eppure Matteo Renzi l'ha spiegato molto bene come sono andate le cose svelando le trame di Franceschini e Speranza durante il "ballo" di mercoledì scorso a Palazzo Madama. "Fai una giravolta e di' che voti Draghi" , avrebbero suggerito il gatto e la volpe all'orecchio di Conte. Un'operazione scombinata per recuperare i Cinque Stelle e al tempo stesso buttar fuori Salvini. "Facciamo il Conte Ter a guida Draghi" , avrebbero poi suggerito soffiando sul desiderio di rivalsa di Giuseppi. Alla fine, però, qualcosa è andato storto. "Il risultato è stato che né la Lega né Conte hanno votato la fiducia e siamo andati a casa" , ha commentato Renzi sottolineando che certamente "la colpa politica è di Conte" , ma nel mezzo "ci sono stati una serie di passaggi poco intelligenti" anche da parte del Pd.