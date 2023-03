"In ballo c'è la sicurezza dell'Europa. E il Cremlino conosce la guerra ibrida"

L'allarme della Polonia non è l'unico dossier europeo a preoccupare. C'è anche il sospetto più che fondato che i mercenari della Wagner spingano i migranti verso il Vecchio Continente.

Viceministro Maria Teresa Bellucci, Putin allunga le mani sull'Europa?

«Il Qatargate ha scoperchiato un vero e proprio vaso di pandora sul quale stanno indagando i magistrati. Quanto dichiarato dal premier Morawiecki non va sottovalutato, ma il mio auspicio è che si sbagli. È necessario approfondire, la questione coinvolge la sicurezza europea e la solidità delle nostre istituzioni».

Anche dietro l'esplosione delle partenze dal Nord Africa c'è qualcuno a muovere i fili?

«La Russia si è già avvalsa in passato della Dottrina Gerasimov che si basa sul concetto di guerra ibrida. Nel 2021 la Polonia vide ammassarsi sul confine bielorusso migliaia di persone disperate, portate lì con l'intento di destabilizzare l'Europa. L'aumento esponenziale di partenze potrebbe entrare in questa dinamica, la Wagner opera anche in Africa e non è da escludere il suo aiuto alla logistica degli scafisti in modo spietato».

I servizi parlano di 700mila clandestini pronti a partire. È possibile fermarli?

«Il Piano Mattei non è uno slogan romantico per esaltare un grande italiano. Siamo convinti che sia necessario coinvolgere i Paesi di partenza secondo un bilateralismo costruttivo. Diventare partner commerciali o sostenere infrastrutture, come quelle idriche ed energetiche, è un primo passo per creare cooperazione e benessere diffuso. Le missioni in Nord Africa della Meloni vanno in questa direzione».

Il dl immigrazione dà risposte anche attraverso il lavoro.

«L'articolo 2 estende, dopo il primo rinnovo, da 2 a 3 anni la durata del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro. Un'altra iniziativa riguarda gli accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori, direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia».

Dopo la tragedia di Cutro Pd e M5s hanno sfoderato la propaganda più becera. È ancora possibile un dialogo?

«Quando ci sono di mezzo delle vite umane il buonsenso deve prevalere. Quanto accaduto a Cutro è stato scioccante, l'esecutivo è convinto che tragedie simili possano essere evitate solo colpendo gli scafisti e regolarizzando maggiormente i flussi al fine di creare un umanitarismo costruttivo, non ideologico. Ci auguriamo che l'opposizione possa proporsi sul piano dei contenuti, anche con un confronto serrato, ma che metta definitivamente da parte la strumentalizzazione in materia di immigrazione».

Mentre il governo studia la riforma fiscale, la Schlein torna a parlare di patrimoniale...

«Il nostro è il primo esecutivo politico dopo un decennio, gli italiani hanno scelto il centrodestra proprio perché ritengono fondamentale rilanciare l'economia liberando le energie. La pressione fiscale è asfissiante. La patrimoniale è stata bocciata dagli italiani alle politiche».