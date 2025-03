Balti, nuove terapie. "I capelli ricrescono"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha scelto di vivere la sua malattia con tutti i suoi follower e, coerente con la decisione, testimonia ogni step di questo difficilissimo viaggio: diagnosi, operazioni, cure... Ora Bianca Balti ha iniziato una nuova terapia mirata a colpire direttamente i geni portatori della malattia. «Funziona bene nei tumori con mutazione del gene Brca come il mio. Devo fermarmi per almeno tre settimane» ha annunciato. Sui social la modella racconta adesso il suo primo mese dopo la fine della chemioterapia, mostra i capelli che ricrescono e si prepara a una nuova fase della sua lotta contro il cancro.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, aver assistito alle sfilate di Milano e Parigi, Bianca torna a Los Angeles e scrive: da lì: «A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo». La modella inizia ora una nuova terapia «con gli inibitori Parp che agisce bloccando l'enzima Parp, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Dovrò rimanere ferma per almeno tre settimane, in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura per eventualmente modificarne i dosaggi. Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)».

Bianca Balti ha finito il ciclo di chemioterapia e sui social racconta il suo primo mese in cui i capelli hanno

ricominciato a crescere. Nelle foto la modella appare sorridente: «Il mese più pazzo della mia vita» ha scritto «Pazzo in modo buono (non pazzo in modo cattivo)... I miei capelli stanno ricrescendo e la vita mi sta dando tanto».