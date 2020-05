Banco dei pegni, richieste boom. Con il coronavirus sono il 30% in più

In fila al Monte dei Pegni per lasciare i gioielli di famiglia e mettersi in tasca subito un po' di soldi. Denaro contante per riuscire a pagare le spese necessarie. La stretta della crisi economica si fa vedere davanti alle filiali di tutta Italia. Sono tanti. Sono dappertutto, al Sud come al Nord. In qualche città così tanti da mettersi persino in coda. Secondo le stime di Affide, la più grande società attiva nel campo del credito e leader europeo, le richieste sono aumentate del 30% rispetto al pre-Covid 19. Per questo motivo ha deciso di estendere gli orari di apertura.

In Italia usano in media questo servizio tra le 270mila e le 300mila persone ogni anno, per un giro d'affari di circa 800 milioni di euro affidamenti (dati Assopegno 2020) e un taglio medio del prestito di circa mille euro secondo quanto dichiarato da Affide. Per fortuna la maggior parte degli oggetti impegnati viene poi riscattata: il 95%, mentre il 5% finisce all'asta. Il credito su stima permette infatti di ricevere un finanziamento offrendo come unica garanzia un prezioso o un gioiello, che resta di proprietà di chi lo impegna e che viene solo custodito dalla società di credito sulla base della stima effettuata. Al termine del periodo concordato, il proprietario del bene può scegliere se riscattare il suo bene, prolungare il finanziamento o mandare il bene all'asta. Secondo i dati di una ricerca Doxa-Affide, il 69% degli italiani conosce questo servizio e vi si rivolgerebbero 8 persone su 10 in caso di necessità o imprevisti.

Tra i motivi principali per cui le persone lo sceglierebbero figura: l'esigenza di affrontare spese inattese o impreviste (64 per cento), pagare rette scolastiche (28), esaudire un desiderio (23), ristrutturare o pagare l'anticipo di una casa (17) ma anche dare il via a una nuova attività (15). «Sono soprattutto donne over 50, ma oggi sappiamo che potrebbero venire da noi anche molte persone che magari per la prima volta si trovano a dover far fronte a una situazione imprevista. Proprio per questo abbiamo pensato che fosse giusto offrire 1 mese di prestito gratuito, perché vogliamo che comprendano che questa è una soluzione concreta, sicura, chiara per ottenere un piccolo prestito in pochissimo tempo», ha concluso Andreas Wedenig, direttore generale di Affide.