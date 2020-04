Mes, la base del M5S si ribella: "Traditori, fateci votare su Rousseau"

Le continue piroette del Movimento 5 Stelle hanno fatto perdere la pazienza anche agli elettori pentastellati più convinti. A infastidire sono soprattutto le " prese in giro ": gli errori commessi vengono tralasciati e si portano in evidenza " solo mezzi risultati, tra l'altro anche travisati a loro piacimento ". La causa della furia della base grillina va trovata nella parola Mes: il timore è che alla fine ci si piegherà alla posizione del Partito democratico e si accetterà il fondo salva-Stati " per amore della poltrona ". Perciò la richiesta è chiara: " Fateci votare su Rousseau se approvare o meno il Meccanismo europeo di stabilità ". Deputati e senatori gialli vengono ormai considerati dei " veri e propri traditori ", che hanno cambiato totalmente i loro principi, le loro battaglie e i loro ideali " solo per uno stupido compromesso con il Pd, che fino a pochi mesi fa veniva considerato il male assoluto ".

L'alleanza di governo con i dem non è stata mai del tutto digerita dai votanti 5S, che ora vogliono avere voce in capitolo sull'esito " disastroso " ottenuto dal premier Giuseppe Conte al Consiglio europeo. Certamente l'avvocato ha avuto delle importanti aperture sul Recovery Fund, ma restano ancora da definire tempi, importi e modalità di finanziamento. " I soldi servono adesso, non tra qualche mese ", tuonano a chiare lettere. Anche al termine dell'Eurogruppo non erano mancate critiche nei confronti del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, difeso a più riprese pure dagli alleati. Mentre nella base considerano incomprensibile questa presa di posizione: " Risultato storico? Qui c'è aria di fregatura e quelli che noi abbiamo votato incassano tutto senza alzare la testa ".

"Basta con le giravolte"

Diversi elettori grillini hanno confidato a ilGiornale.it la loro totale delusione verso i pentastellati: " Siamo stufi delle vostre ripetute giravolte. Che fine ha fatto l'animo battagliero che dall'inizio ci ha contraddistinto? Perché vi siete piegati? ". L'opzione di ricorrere alla piattaforma Rousseau non è stata esclusa da Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri: " Sicuramente se decideremo di accedere a qualche strumento coinvolgeremo una discussione pubblica, magari anche la piattaforma Rousseau, ma la decisione avverrà coinvolgendo tutti gli italiani ". Era stata Giorgia Meloni a provocare il M5S, chiedendo un voto sulla piattaforma: " Ma quando si vota sulla piattaforma Rousseau sul Mes? Sono curiosa di sapere cosa ne pensa la base grillina dell’apertura fatta dal M5S. O questa volta niente democrazia diretta? ".