"Basta tornaconti elettorali". Giorgetti contro le "baruffe quotidiane"

“ Serve un governo che decida, senza pensare a tornaconti elettorali ”. Giancarlo Giorgetti sintetizza così la linea da seguire d’ora in poi per evitare che i prossimi mesi si trasformino in una continua battaglia, dentro e fuori palazzo Chigi. E, in questo senso, l’insofferenza del premier Mario Draghi di fronte alle “baruffe quotidiane” degli ultimi giorni è un segnale che non va sottovalutato.

Il ministro dello Sviluppo economico sa bene quali sono le sfide che il Paese dovrà affrontare nei prossimi anni, dalla transizione digitale a quella energetica alle riforme del Pnrr. Per arrivare preparati, sottolinea il numero due della Lega, è necessario anzitutto risolvere certi nodi che rallentano il Paese. A partire, nell’immediato, dalla legge elettorale, argomento tornato al centro della discussione politica in vista delle elezioni del prossimo anno. Trovare una quadra, tra chi vuole il proporzionale e chi spinge per il maggioritario, sarà tutt’altro che facile. Giorgetti lo sa bene, e proprio per questo non si esprime direttamente per l’uno o l’altro sistema. “ Non ho tabù ”, dice. L’importante, precisa, è che non si scelga il proporzionale solo per avvantaggiare qualcuno.

Piuttosto, si deve tenere a mente che un eventuale nuovo meccanismo elettorale dovrà garantire al Paese “ un governo che abbia la possibilità di incidere a livello nazionale ed europeo ”, oltre che selezionare una classe dirigente “ all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte ”. Ma il ministro allarga il quadro. Perché il cambiamento dev’essere molto più ampio e partire dalle fondamenta delle nostre istituzioni. Non solo legge elettorale dunque: la necessità di un aggiornamento riguarda anche quella che Giorgetti definisce “ strumentazione istituzionale ”: “ Penso ai tre poteri, anzitutto quello giudiziario, ma anche al rapporto tra governo e parlamento ”. Una necessità dettata dalle rapide trasformazioni che il mondo sta attraversando e che costringerà le istituzioni italiane ed europee a cambiare di conseguenza.