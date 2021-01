Battibecco su La7 tra Carlo Calenda e Gomez: "Vuole insegnare il mestiere al prof Galli?"

Nell'ultima puntata di Piazza Pulita Carlo Calenda e Peter Gomez non se le sono mandate a dire. I due ospiti hanno avuto un acceso botta e risposta nel programma di Corrado Formigli su La7 sulla questione del tasso di letalità e non sono mancati i colpi bassi tra il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano e il leader di Azione.

No, tasso di letalità. Calenda se lei vuole insegnare il mestiere al professor Galli, che lo ha detto in tutte le interviste? Sennò io mi ritiro perché lei è un genio anche dalla virologia

Carlo Calenda era ospite in studio mentrein collegamento esterno. Al centro della discussione - guidata dal conduttore Formigli - gli ultimi dati sul tasso di letalità del nostro paese in relazione all'emergenza Covid. Durante il suo intervento il leader di Azione ha parlato del tasso di mortalità e Peter Gomez lo ha subito interrotto, chiarendo la questione e punzecchiando Calenda: "".

I toni si sono subito accesi e Calenda - che è pronto a candidarsi alla carica di sindaco di Roma - ha replicato al giornalista precisando: " Scusi ma non ho finito la frase, se mi fa finire forse capisce. Potevo parlare anche del tasso di inflazione ". Sul piatto della bilancia la differenza tra tasso di letalità e di mortalità, parametro (quest'ultimo) diverso da quello di letalità e più adeguato a misurare l’efficienza e la capacità di risposta del sistema sanitario. La risposta del leader di Azione non ha frenato Peter Gomez che, seccato, ha risposto: " Lei sia più educato ".